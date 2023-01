The Internet Archive compte sur votre amour des maths avec ses nouveaux émulateurs de calculatrices

En un mot : Internet Archive a ajouté une nouvelle famille d’émulation à son référentiel toujours croissant de technologie désuète. Le tiroir de la calculatrice est une nouvelle collection de calculatrices simples et graphiques qui ont été émulées dans MAME, un émulateur gratuit et open source lancé pour la première fois en 1997. L’assortiment de machines à additionner a une couche graphique cliquable supplémentaire activée par le système d’illustration MAME afin que vous pouvez interagir avec eux comme s’ils étaient juste devant vous.

Jason Scott avec Internet Archive explique plus en détail le fonctionnement du système d’illustrations MAME et comment plus de 1 400 systèmes l’ont utilisé jusqu’à présent.

Le tiroir de la calculatrice est actuellement composé des 14 machines suivantes :

Hewlett-Packard 48G+

Hewlett Packard 48GX

Hewlett Packard 49G

Hewlett Packard 38G

Texas Instruments TI-83 Plus

Texas Instruments TI-73 Explorateur

Texas Instruments TI-81

Texas Instruments TI-82

Texas Instruments TI-85

Texas Instruments TI-86

Texas Instruments TI-89

Texas Instruments TI-92

Texas Instruments TI Voyager 200

VTech Électronique Nombre Muncher

Selon votre âge, une calculatrice graphique comme l’un des exemples ci-dessus de Texas Instruments aurait pu être une condition requise pour les cours de mathématiques de niveau supérieur au collège ou au lycée. Si ma mémoire est bonne, j’ai surtout travaillé avec la TI-82. Je ne suis jamais allé trop loin dans le terrier du lapin, mais je me souviens que d’autres étudiants ont travaillé sur toutes sortes d’astuces sur leurs calculatrices et ont même compris comment y charger des jeux.

La collection est accompagnée d’un tas de manuels d’instructions pour ceux qui ont besoin d’un rappel sur la façon d’en tirer le meilleur parti.

Pour ceux qui recherchent la réalité, Texas Instruments commercialise toujours certaines des calculatrices répertoriées ci-dessus, notamment la TI-73 Explorer et la TI-84 Plus. Les modèles plus anciens comme le TI-82 sont facilement disponibles sur des marchés tiers comme eBay pour une fraction de ce qu’ils ont vendu lorsqu’ils étaient neufs.