D’où vient la spirale de lumière qui a illuminé la nuit hawaïenne

La spirale de lumière a été photographiée par le télescope Subaru situé sur le volcan Mauna Kea à Hawaï. Des phénomènes similaires avaient déjà été enregistrés ces dernières années : il s’agissait toujours de fusées lancées pour mettre des satellites en orbite.

Le télescope Subaru fait partie de l’Observatoire astronomique national du Japon. Il se trouve au sommet du Mauna Kea, un volcan endormi. Cependant, le Mauna Kea n’est pas situé dans une région entourée d’océan dans l’archipel du Japon. C’est à Hawaï, à mi-chemin entre le Japon et la côte ouest des États-Unis. Et c’est de là que le télescope Subaru a immortalisé une explosion de lumière qui n’est certainement pas conventionnelle.

Dans une vidéo enregistrée dans la nuit du 18 janvier, vous pouvez voir un court laps de temps du ciel au-dessus d’Hawaï. Les images sont toutes prises de nuit. On voit de petites lumières tracer des traînées dans le ciel, probablement à partir de satellites. Et puis à un moment donné, vous voyez une plus grande spirale de lumière qui commence à se déplacer rapidement jusqu’à ce qu’elle disparaisse derrière le profil du télescope.

L’origine de Spiral Light : un lancement de SpaceX

Selon les chercheurs du télescope Subaru, l’apparition de la spirale de lumière s’est produite en correspondance avec le lancement d’un satellite SpaceX : « La spirale semble être liée au lancement d’un nouveau satellite par la société SpaceX ». En fait, comme l’explique Space.com, la lecture des données de lancement de SpaceX révèle un satellite de suivi GPS lancé la nuit même pour l’US Space Force.

La forme en spirale, qui ressemble presque à une galaxie, serait créée par l’excès de carburant de la fusée Falcon 9 utilisée dans les missions de la société dirigée par Elon Musk. Le portail Spaceweather l’explique avec n’est pas la première fois que ce type de phénomènes se produit : « L’étage supérieur a probablement tourné sur son axe le plus long pour stabiliser l’orientation du vol, d’où la forme en spirale. Des spirales similaires ont été observées après les lancements précédents de Falcon 9.

En fait, en juin 2022, la même spirale de lumière était également apparue dans le ciel de la Nouvelle-Zélande. Mais il n’y a pas que les fusées de Musk qui créent ce type de phénomène, en juin 2021 une spirale très similaire a également été repérée dans le ciel du Pacifique Sud. Selon l’astronome américain Jonathan McDowell, dans ce cas, la galaxie de lumière avait été créée par le deuxième étage de l’étage d’une fusée chinoise Longue Marche 2C.