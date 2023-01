Fuite affirmée des caractéristiques RTX 4090 Ti: puissante, affamée et probablement très chère

Moulin à rumeurs : Nous commençons à avoir une meilleure indication pour savoir si Nvidia sortira un RTX 4090 Ti ou un Titan RTX Ada. Selon les dernières rumeurs, les deux cartes seront lancées à un moment donné. Un leaker affirme que le RTX 4090 Ti utilisera le GPU AD102, contiendra 24 Go de mémoire à 24 Gbps et aura un TBP de 600 W.

La dernière affirmation selon laquelle Nvidia publiera une version Ti du ​​RTX 4090 incroyablement puissant provient du prolifique fuyard hardware @kopite7kimi, qui a un bon dossier en ce qui concerne ce type de fuites. Ils ont tweeté que le RTX 4090 Ti (modèle PG136/139-SKU310) utilisera une version légèrement réduite de l’AD102 avec 18 176 cœurs Cuda, 192 ROP, 568 TMU, un cache L2 de 96 Mo et un bus mémoire de 384 bits.

RTX 4090Ti

PG136/139-SKU310

18176FP32

96M L2

24Gbps 24G GDDR6X

puissance totale de la carte ~600W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 30 janvier 2023

Cette configuration AD102 est similaire à celle utilisée dans la carte RTX 6000 Ada Generation destinée au marché professionnel et aux entreprises, bien que ce produit de 7 000 $ et plus contienne 48 Go de GDDR6.

Les caractéristiques pousseraient la bande passante maximale du RTX 4090 Ti à 1 152 Go/s, ce qui indique non seulement que le Ti contiendrait plus de cœurs FP32 Cuda que la version standard de la carte, mais qu’il offrirait également plus de bande passante.

Un domaine où le RTX 4090 a battu la carte inédite est sa puissance totale de carte (TBP). Le produit phare actuel de Lovelace a un TBP de 450 W, tandis que le RTX 4090 Ti aurait un TBP de 600 W. Nous pouvons également nous attendre à ce que le Ti ait un prix encore plus élevé que son frère, qui a un PDSF de 1 600 $ et se vend généralement beaucoup plus cher. La version Ti pourrait être plus proche de 2 000 $, et ce n’est que le prix de détail recommandé.

On ne sait pas quand le RTX 4090 Ti pourrait arriver. Omgpu.com note qu’une prétendue photo de métal provenant de la conception du refroidisseur de la carte a déjà fui, indiquant peut-être qu’un nouveau produit phare grand public est en préparation.

Aussi cher, rapide et gourmand en énergie que soit le RTX 4090 Ti, il sera probablement dépassé dans ces domaines par le Titan RTX Ada. De prétendues photos (ci-dessus) de la carte axée sur l’entreprise ont été divulguées hier, et elle comporterait 48 Go de GDDR6X, 18 176 cœurs CUDA et un TDP de 800 W.