Les widgets plein écran sont disponibles pour tout le monde dans Windows 11

Nous avons de bonnes nouvelles si vous aimez le tableau de bord des widgets mais avez besoin d’une vue agrandie des widgets dans Windows 11. Microsoft déploie une nouvelle mise à jour qui active le mode widget plein écran dans Windows 11 22H2. Un mode plein écran est enfin disponible sur la chaîne de production, grâce à une récente mise à jour web disponible en téléchargement.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, les widgets sont similaires aux tuiles Windows 8 ou aux tuiles Android et iOS. Ceux-ci ont transformé la façon dont vous interagissez avec les écrans d’accueil. Au lieu de beaucoup d’icônes sur votre écran d’accueil, vous pouvez jouer avec de grands et petits widgets pour voir des informations spécifiques sans ouvrir l’application.

Les widgets remplissent maintenant notre écran Windows 11

Le concept de widgets n’est pas nouveau. Windows prenait déjà en charge les widgets à l’époque de Vista, mais on les appelait des gadgets. Alors que Windows Vista permet aux utilisateurs d’épingler des gadgets sur le bureau, la prise en charge des widgets est limitée au tableau de bord. Cela rend les widgets moins précieux, mais Microsoft explore de nouvelles façons dont la fonctionnalité peut bénéficier à ses utilisateurs et développeurs.

Dans Windows 11, le tableau de bord du widget est accessible via la barre des tâches. Nous avons une petite icône de widget à côté du menu Démarrer qui nous permet d’accéder au tableau de bord, qui s’ouvre par défaut sur le côté gauche de l’écran.

Si vous utilisez Windows 11 22H2, un nouveau Windows Web Experience Pack (423.2300.0.0) est disponible via le Microsoft Store. Cette mise à jour ajoute un nouveau bouton « Développer » en haut à droite du panneau. Cliquer sur le bouton ouvre les widgets Windows sur tout le bureau.

Si vous êtes membre du programme Windows Insider, vous pourrez également tester des travaux tiers

Selon des informations internes, l’utilisation n’a pas explosé depuis Windows 11 22H2. La plupart des gens préfèrent toujours utiliser Windows sans interagir avec les widgets. Mais cela pourrait changer si Microsoft fait les choses correctement.

Cependant, Microsoft pense que les widgets font fureur ces jours-ci et n’a pas l’intention d’abandonner l’idée de si tôt. C’est probablement la raison pour laquelle les widgets doivent faire l’objet de mises à jour importantes sous peu, et les widgets tiers pourraient jouer un rôle important dans la vision à long terme de Microsoft pour cette fonctionnalité.

Le premier widget tiers provient de Facebook et vous permet de visualiser les conversations Messenger directement sur le tableau de bord du widget. Le widget Messenger est basé sur le Windows App SDK 1.2, et les utilisateurs peuvent également l’utiliser pour afficher les messages non lus.