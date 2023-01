Les Chromebooks auront à nouveau Microsoft 365

Il y a quelques mois, Microsoft a décidé d’arrêter le développement des applications Office 365, désormais appelées Microsoft 365, sur les Chromebooks. À sa place, des applications Web progressives ont été proposées aux utilisateurs de ce système d’exploitation. Désormais, à la demande des utilisateurs, Google va faciliter l’installation des webapps.

Microsoft 365 revient sur ChromeOS avec le support de Google

Autant Google veut promouvoir sa suite bureautique, autant Office est toujours roi. Ils le savent à la société Mountain View. C’est pourquoi ils offriront des facilités pour installer Office et OneDrive et que les utilisateurs de cette suite se sentent à l’aise.

Il est important pour tous les utilisateurs de Chromebook d’avoir les outils facilement disponibles pour accéder aux fichiers dont ils ont besoin pour faire avancer les choses. Actuellement, les utilisateurs des logiciels Microsoft 365 et OneDrive peuvent utiliser la Progressive Web App (installable ici) pour leurs besoins Microsoft Word, PowerPoint ou Excel. Pour aider davantage ces utilisateurs, Chromebook aura une nouvelle intégration plus tard cette année dans ChromeOS, ce qui facilitera l’installation de l’application et l’ouverture des fichiers.

Les utilisateurs se verront proposer une expérience de configuration guidée. Cela les guidera tout au long du processus d’installation de l’application Web Microsoft 365 et de connexion de Microsoft OneDrive à leur application Chromebook Files. Les fichiers seront déplacés vers Microsoft OneDrive lorsqu’ils seront ouverts dans l’application Microsoft 365.

Cela obligera également Microsoft à améliorer considérablement le fonctionnement des applications Web. Nous verrons si le géant de Redmond peut offrir une alternative décente aux applications natives.