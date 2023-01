Les équipes auront bientôt des améliorations dans les cartes de profil

Microsoft Teams est l’un des outils de communication et de collaboration en ligne les plus utilisés aujourd’hui. Il est particulièrement utile pour les entreprises qui sont déjà clientes de Microsoft 365 et tirent pleinement parti de son potentiel. Cela étant dit, le géant de la technologie de Redmond continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Teams pour attirer davantage d’utilisateurs. Maintenant, certaines améliorations sont prévues pour les cartes de profil.

Les cartes Microsoft Teams afficheront bientôt plus de détails

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, une carte de profil est l’interface utilisateur qui apparaît lorsque vous survolez ou cliquez sur une photo de profil dans les applications Microsoft 365 comme Outlook et Teams. Il affiche des informations de base telles que l’identifiant de messagerie, les numéros de contact, la désignation, etc. Microsoft souhaite encore améliorer cette expérience utilisateur dans Teams en affichant des informations détaillées.

Dans une nouvelle entrée courte dans sa feuille de route Microsoft 365, la société a attribué l’ID de fonctionnalité 116006 à une amélioration des cartes de profil Teams. Bientôt, les cartes de profil Teams pourront afficher des informations telles que les anniversaires, les changements de carrière et les invitations aux réunions en attente.

Les informations sur les anniversaires et les changements de carrière seront obtenues à partir de votre profil LinkedIn lié. D’autre part, si vous planifiez une réunion avec quelqu’un et passez votre souris sur sa carte de profil, vous verrez également les détails de l’invitation à la réunion.

Microsoft n’a pas détaillé les autres informations auxquelles les clients Teams peuvent s’attendre une fois la fonctionnalité disponible, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez également consulter ici toutes les informations que l’entreprise propose via ses autres applications. En termes de disponibilité, l’amélioration devrait être prête à être déployée sur les appareils de bureau Windows et Mac en mars 2023. Les interactions entre Teams et LinkedIn continuent de croître pour en tirer le meilleur parti.