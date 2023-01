Intel prévoit une autre grande amélioration du driver graphique en février

Quelque chose à espérer : Intel a eu du mal à entrer dans l’arène des cartes graphiques dédiées pour PC. Sa première série de GPU a eu du mal à atteindre le marché lorsque la société l’avait annoncé, et les premières impressions ont révélé de graves défauts. Cependant, Intel a beaucoup fait pour corriger certaines de ces lacunes et reste déterminé à améliorer ses offres graphiques dédiées.

Des sources anonymes disent à PC Games Hardware qu’Intel se prépare à publier une autre mise à jour importante du driver pour ses cartes graphiques Arc en février. Des changements importants pourraient également bientôt arriver pour le logiciel de contrôle graphique de l’entreprise.

La mise à jour devrait améliorer considérablement les performances d’Arc Alchemist pour les jeux utilisant toutes les API graphiques. Le correctif fait suite à une mise à jour de décembre qui a amélioré le désavantage massif de la gamme GPU avec les titres DirectX 9 (DX9).

L’une des principales faiblesses d’Arc Alchemist est qu’il ne supporte pas nativement DX9 car Intel devait concentrer ses efforts de développement sur DX12. Les jeux ont commencé à passer de DX9 à DX11 il y a plus de dix ans, mais certains des titres les plus populaires, comme Counter-Strike : Global Offensive, utilisent toujours DX9. Les GPU Alchemist ont initialement exécuté ces jeux bien moins bien que des cartes comparables, mais les drivers de décembre ont fait une grande partie de la différence.

Les drivers de février pourraient encore combler le déficit tout en améliorant les performances de DX11, DX12 et Vulkan. La mise à jour introduira également de nouvelles fonctionnalités, mais les sources de PCGH n’ont cité aucun exemple.

Ces nouvelles fonctionnalités pourraient inclure une refonte de la façon dont les utilisateurs d’Arc contrôlent les graphiques et planifient les mises à jour. Intel n’a pas révélé publiquement le nouveau logiciel, mais Linus Tech Tips et Albert Thomas de Toms Hardware confirment qu’Intel leur a dit qu’il existait.

La méthode de contrôle graphique actuelle d’Intel Arc, Arc Control, a fait l’objet de vives critiques, principalement parce qu’il s’agit d’une superposition dépourvue de fenêtre réglable plutôt que d’un logiciel autonome. Linus dit que l’application de remplacement consolidera les fonctionnalités d’Arc Controls dans un seul volet, tandis que Thomas a déclaré qu’elle satisferait les utilisateurs qui n’aiment pas la superposition.

Une roadmap récemment divulguée révèle les plans de Team Blue pour rafraîchir la gamme Alchemist plus tard cette année avant de lancer son successeur – Battlemage – en 2024. Alors qu’Alchemist ne se compose que de GPU d’entrée de gamme et de milieu de gamme, Battlemage pourrait inclure la première carte de niveau passionné d’Intel. La série devrait améliorer le ray tracing, la mémoire et l’apprentissage automatique.