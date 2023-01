Rolls-Royce tease un petit réacteur nucléaire pour les voyages spatiaux et les bases lunaires

Tourné vers l’avenir : la plupart des gens n’imaginent probablement encore que les voitures de luxe lorsqu’ils pensent à Rolls-Royce. Cependant, la société a commencé à appliquer ses décennies d’expérience avec des moteurs à propulsion nucléaire à l’exploration spatiale. Récemment, il a révélé de nouveaux détails sur ces plans.

Rolls-Royce a tweeté une nouvelle image de son « micro-réacteur » qui pourrait utiliser l’énergie nucléaire pour alimenter des vaisseaux spatiaux et des installations lunaires. Le message contenait de plus amples informations sur le fonctionnement du réacteur, principalement en ce qui concerne la sécurité.

Le micro-réacteur abritera des particules d’uranium sous plusieurs niveaux de confinement afin qu’elles puissent résister aux conditions intenses qui accompagnent les voyages spatiaux. Pendant des années, Rolls-Royce a présenté le réacteur comme le centre de ses ambitions spatiales.

La société a commencé à étudier l’énergie nucléaire pour l’exploration spatiale aux côtés de l’agence spatiale britannique en 2021. La NASA a récemment confirmé qu’elle avait des objectifs similaires en coopération avec la DARPA.

Un micro-réacteur Rolls-Royce est conçu pour utiliser une forme de carburant intrinsèquement sûre et extrêmement robuste. Chaque particule d'uranium est encapsulée dans plusieurs couches protectrices qui agissent comme un système de confinement, lui permettant de résister à des conditions extrêmes.

La NASA a déjà utilisé l’énergie nucléaire pour des missions spatiales sans driver comme les sondes Voyager, mais pas pour les voyages spatiaux en équipage. La fission nucléaire pourrait être une méthode de propulsion beaucoup plus économe en carburant que les fusées chimiques qui envoient actuellement des personnes dans l’espace. Cela se traduirait également par des temps de trajet plus courts et plus sûrs. Le département américain de la Défense (DoD) a commencé à accepter des propositions d’entreprises privées pour des systèmes de propulsion nucléaire pour engins spatiaux en 2021.

Cependant, Rolls-Royce veut également utiliser des réacteurs nucléaires pour alimenter les bases lunaires. Une méthode possible implique des dispositifs radio-isotopes qui utilisent l’américium pour alimenter les équipements de communication et scientifiques. Ils utiliseraient la désintégration naturelle des matières nucléaires, qui épuise la chaleur pendant des décennies.

Le DoD et la NASA ont accordé des millions de dollars à Lockheed Martin, Westinghouse, X-Energy et Intuitive Machines l’année dernière pour concevoir des centrales nucléaires lunaires. Ensemble, ils visent à construire un réacteur à fission de classe 40 kilowatts qui peut durer une décennie à la surface de la lune. De plus, Rolls-Royce pense que son développement de réacteurs nucléaires pour l’espace peut aider à la décarbonisation sur Terre. La technologie pourrait avoir des applications dans des domaines terrestres comme la défense et la navigation.

Les organisations britanniques et américaines considèrent toutes la propulsion à fission et les réacteurs lunaires comme des tremplins pour atteindre et explorer Mars. La NASA veut prototyper son système en 2027, tandis que Rolls-Royce veut produire son micro-réacteur d’ici 2028 et le lancer en 2030.