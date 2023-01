Pourquoi un chaton roux est devenu le joueur d’échecs le plus redouté au monde

Mittens est un génie maléfique qui sur Chess.com lance des répliques cruelles à tous les utilisateurs qu’il bat, son style de jeu est usant comme celui du Grand Maître Anatoly Karpov.

Le monde des échecs a un nouvel ennemi formidable, un robot impitoyable sous les traits d’un adorable chaton. Il s’appelle Mittens, c’est un mème, un génie des échecs et la preuve que les chats domineront Internet pour toujours.

Derrière les yeux liquides se cache un bot impitoyable piloté par une intelligence artificielle, qui ces dernières semaines tourmente les joueurs professionnels, les grands maîtres et les champions qui pourraient se battre pour le titre mondial. Jouer contre Mittens c’est en soi comme quand on défie l’ordinateur tout seul, à la différence que le chat, en plus d’être particulièrement doué, s’amuse aussi à humilier les vaincus en citant le cinéma français, Nietzsche, Oppenheimer.

Les mitaines enregistrent les matchs joués

Les mitaines ont frappé Chess.com le 1er janvier et sont devenues une obsession qui a fait planter le site. Chess.com est la plateforme la plus populaire pour jouer aux échecs en ligne. Il a même battu la croissance exponentielle des aspirants joueurs d’échecs après la sortie de The Queen of Chess. En fait, Chess.com a joué 27,5 millions de parties en janvier, soit 40 % de plus que n’importe quel mois dans l’histoire de l’entreprise. La vidéo du grand maître américain Hikaru Nakamura, publiée sur YouTube et intitulée « Mittens The Chess Bot Will Make You Quit Chess », a déjà accumulé 3,9 millions de vues.

La résurgence des échecs

Les échecs connaissent une résurgence grand public. Pensez à la publicité Louis Vuitton qui immortalise Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lors d’un jeu sur la valise de la marque. Lors du scandale de la Sinquefield Cup lorsque Magnus Carlsen a accusé Hans Niemann de tricherie en utilisant des perles anales. Ou quand la superstar slovène de la NBA, Luka Doncic, s’est fait demander ce qu’il pensait de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, et elle a haussé les épaules en disant qu’elle utilisait son téléphone pour jouer aux échecs. Mais rien de tout cela n’est comparable à Mittens, comme l’écrit le chat d’échecs à chaque fin de partie : « Je suis inévitable. je suis pour toujours. Miaou. Héhéhé ».

Le bot Chess.com le plus cruel

Chess.com possède un certain nombre de bots dont le niveau de compétence et le style varient. Certains sont conçus pour jouer mal et être facilement battables, d’autres sont désormais capables de vaincre les Grands Maîtres. Ce sont tous des fils encore plus performants de Deep Blue, le premier calculateur à avoir remporté une partie d’échecs contre un champion du monde en titre, Garry Kasparov. « Ce bot est un psychopathe », a tweeté le streamer et maître international Levy Rozman après avoir subi un échec et mat vicieux. Le lendemain, il ajouta avec l’ironie d’un perdant : « Le monde des échecs doit s’unir contre Mittens. »

Comment les mitaines sont nées

Mittens est né du désir pervers d’un étudiant du Hamilton College nommé Will Whalen : cacher un robot imbattable derrière les yeux doux d’un chaton. Mais la véritable transformation de Mittens en un génie maléfique survient lorsque Sean Becker de Chess.com et son équipe transforment le bot en un chat maléfique qui crache des réponses horribles à tous ceux qu’il bat, c’est-à-dire à tout le monde. « Miaou. Regarde dans le long abîme. Hehehehe », dit Mittens, citant le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Son approche du jeu est aussi cruelle, usant de tactiques épuisantes. Il suit la philosophie de « pourquoi les tuer maintenant quand vous pouvez les torturer », un peu comme ces batailles de position détaillées du grand maître Anatoly Karpov.

Les nouvelles modes sur l’échiquier

Il y a également eu une nouvelle vague d’intérêt pour des variantes d’échecs auparavant obscures. Par exemple Chess960, également appelé Fischer Random, du nom de son inventeur Bobby Fischer. Une version du jeu où toutes les pièces sauf les pions sont alignées dans un ordre aléatoire sur le rang arrière. C’est maintenant devenu une sorte de baptême du feu pour l’élite des échecs. Une nouvelle façon de mettre en valeur la capacité de voir, encore plus stimulée par la configuration aléatoire qui rase chaque ouverture préparée à l’avance.

Ou par exemple Fog of War, où les joueurs ont une vision limitée des pièces de leurs adversaires, Bughouse Chess, qui se joue sur deux plateaux avec des pièces capturées se déplaçant d’une surface à l’autre, ou Three Check , il suffit de mater le roi de l’adversaire trois fois. Maintenant, il y a aussi des robots chats. Pas seulement des mitaines, mais aussi M. Grumpers et Catspurrov.