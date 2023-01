Le site de ventes révèle les cartes graphiques et les cartes mères les plus fiables, les délais de traitement de la garantie

Pourquoi c’est important : C’est une triste vérité que les cartes graphiques et les cartes mères peuvent tomber en panne pour une raison ou une autre. À condition qu’ils soient toujours couverts, c’est le moment de profiter de leurs garanties. Mais quels fabricants créent le hardware le plus fiable et lesquels sont les plus rapides pour effectuer les réparations sous garantie ? Un grand revendeur de PC en Suisse nous a donné une idée en publiant ses statistiques de réclamations sous garantie.

L’utilisateur de Reddit GaoHAQ (via Omgpu.com) a publié le taux de défauts du GPU et de la carte mère pour chaque marque vendue par le site de ventes suisse Digitec au cours des deux dernières années. Ce délai est un facteur important car il couvre la hauteur de covid-19 et l’engouement pour le cryptominage, ce qui pourrait quelque peu fausser les statistiques de durée des cas de garantie, bien que ce soit toujours une lecture intéressante.

En commençant par le score de garantie du GPU – la fréquence à laquelle un produit d’une marque particulière a eu un défaut au cours des 24 premiers mois – l’entreprise la plus fiable est Dell. Cela n’est pas vraiment surprenant car Dell ne fabrique que des cartes d’entreprise/poste de travail telles que l’A6000 de Nvidia, qui coûte 6 799 $. L’absence de refroidissement personnalisé et d’overclocking en usine, ainsi que leur prix élevé et leur qualité de fabrication, contribuent au taux d’échec de 0 %.

Asrock arrive en deuxième position derrière Dell dans le tableau des scores de garantie avec un taux d’échec de seulement 0,3 %, suivi d’autres petites entreprises : Gainward, Inno3D, PNY et Pallit. Fait intéressant, les deux pires fabricants, Sapphire (2,4 %) et XFX (2,5 %), ne produisent que des cartes AMD.

Malgré son affichage relativement médiocre dans la section des scores de garantie, Sapphire est en tête du tableau de la durée des cas de garantie. En moyenne, il n’a fallu que 3 jours à l’entreprise pour traiter un formulaire de demande de garantie à partir du moment où il est arrivé au centre de service jusqu’à ce que la carte défectueuse soit retournée au client.

EVGA, qui a la réputation d’offrir des garanties de produits excellentes et efficaces, était le deuxième meilleur interprète avec une attente de 9 jours. Malheureusement, la société a annoncé l’année dernière qu’elle ne produirait pas de GPU de la série RTX 4000 en raison d’une relation abusive avec Nvidia.

Quant au fabricant qui a pris le plus de temps pour traiter une garantie, Gigabyte a pris ce titre indésirable avec un temps d’attente moyen de 18 jours.

Passant aux cartes mères, MSI a le taux d’échec le plus bas dans cette catégorie (2,8%), tandis que Supermicro 5% le place en dernier. Quant au temps qu’il faut aux entreprises pour réparer ces produits, Biostar est en tête avec 0 jours, ce qui indique probablement qu’il envoie des cartes de remplacement dès que les cartes défectueuses arrivent à son centre de réparation.

Ironiquement, Gigabyte, qui a mis le plus de temps à réparer ses GPU, a été le deuxième plus rapide avec les cas de garantie mobo, ne prenant que trois jours pour terminer un processus de réclamation. Asrock était dernier avec 13 journées.

Il y a quelques mises en garde avec ces données, y compris les lois régionales relatives aux réclamations de garantie, mais c’est un ensemble de statistiques potentiellement utile pour ceux qui envisagent d’acheter un GPU ou une carte mère.