Windows 11 (build 22621.1245 et 22623.1245) atteint le canal Insider Beta

Bien plus tard que d’habitude, nous vous apportons les nouvelles de la chaîne Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1245 et 22623.1245, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1245 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1245 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

hé #WindowsInsiders – Nous avons un nouveau #Windows11 aperçu de la version pour les utilisateurs de la chaîne bêta. Consultez le blog pour tous les détails sur le .1245 LCU ! https://t.co/TKdhrnT8nM pic.twitter.com/uemFkfCHiQ —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 26 janvier 2023

Quoi de neuf dans les versions 22621.1245 et 22623.1245

Enregistrement d’écran dans Snipping Tool

Ils commencent à déployer l’enregistrement d’écran dans l’outil Snipping pour Windows Insiders sur le canal bêta (version 11.2212.24.0). Et dans le cadre de la dernière mise à jour de Snipping Tool, ils ont également ajouté la possibilité de faire une pause pendant l’enregistrement et nous devrions remarquer une amélioration des performances et de la fiabilité.

Corrections de la version 22623.1245

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un crash ShellExperienceHost à fort impact lié à l’interaction avec les paramètres rapides.

Le Gestionnaire des tâches

Correction de certains problèmes qui provoquaient des plantages dans le gestionnaire de tâches.

Désormais, il ne devrait plus être nécessaire que le gestionnaire de tâches soit aussi large pour que le volet de navigation apparaisse.

Si le texte a été agrandi, la zone de recherche ne doit plus chevaucher le texte de la barre de titre.

Quelques ajustements ont été apportés pour résoudre les cas où le texte dans les boîtes de dialogue serait coupé lors de la mise à l’échelle du texte.

Correction d’un problème où certaines parties de la barre de titre ne pouvaient pas être utilisées pour faire glisser la fenêtre.

