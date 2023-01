Seagate : les disques durs HAMR de deuxième génération de 30 To sont presque arrivés

Tourné vers l’avenir : Seagate a investi énormément d’argent et d’énergie dans un avenir alimenté par HAMR pour le stockage basé sur la technologie magnétique. Aujourd’hui, la société affirme qu’elle est presque prête à proposer sa prochaine génération de disques durs aux entreprises et aux particuliers.

L’avenir du stockage magnétique commencera au troisième trimestre 2023, alors que Seagate a annoncé ses derniers plans pour démarrer la production de masse de disques durs basés sur HAMR de deuxième génération. Lors de sa dernière conférence téléphonique pour les investisseurs, le géant du stockage a déclaré que le lancement de sa nouvelle « plate-forme » HDD serait « en avance sur le calendrier », tandis que les efforts pour améliorer les rendements (et, bien sûr, les marges) se poursuivent.

Malgré la situation désastreuse que connaît actuellement le marché du stockage, Seagate regarde vers l’avenir : l’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) utilise une diode laser attachée à chaque tête d’enregistrement pour « chauffer momentanément une petite tache sur le disque », la société explique, de sorte que les bits de données écrits sur un plateau magnétique deviennent plus petits et plus denses que jamais « tout en restant magnétiquement et thermiquement stables ».

Seagate a déjà expédié des quantités limitées de disques durs alimentés par HAMR à des clients sélectionnés pour des tests, mais la technologie est apparemment presque prête pour la production de masse de disques durs grand public et d’entreprise. La vitesse de la montée en puissance initiale du volume HAMR « dépendra d’un certain nombre de facteurs », a déclaré Seagate, tels que les rendements des produits ou les délais de qualification des clients.

Pour les premier et deuxième trimestres de 2023, Seagate prévoit toujours de s’appuyer sur les technologies d’enregistrement magnétique conventionnelles pour pousser les capacités des disques durs vers de nouveaux sommets. Au premier ou au deuxième trimestre, la société lancera de nouveaux modèles à 10 plateaux utilisant l’enregistrement magnétique perpendiculaire ou conventionnel (CMR/PMR), accumulant 2,2 téraoctets sur chaque plateau pour une capacité totale de 22 To. En utilisant la technologie d’enregistrement magnétique en bardeaux (SMR) plus lente, Seagate proposera des modèles de 24 To aux clients souhaitant l’adopter pour « certaines applications ».

Les plateaux HAMR de deuxième génération pourront éventuellement stocker 5 téraoctets de données sur un seul plateau, estime Seagate, tandis que les premiers disques durs HAMR produits en série n’offriront « que » 30 téraoctets de capacité de stockage nominale. Des disques durs HAMR avec 40 To de stockage sont attendus pour 2024 ou 2025, tandis que des modèles de 50 To pourraient arriver en 2026.

Pour l’instant, le principal problème des disques HAMR est le rendement – et il le restera également dans les années à venir. En 2023, a déclaré Seagate, la part des disques durs basés sur HAMR sur le marché sera probablement encore « relativement faible ». Des améliorations majeures de la production devraient arriver en 2024, avec une nouvelle accélération en 2025. L’amélioration des rendements apportera également la technologie à assistance thermique aux modèles de disques durs de milieu de gamme, voire bas de gamme.