C’est le Fediverse et c’est ainsi que vous entrez

Au moins depuis la tourmente sur Twitter après le rachat d’Elon Musk, Mastodon a connu une certaine popularité. Ce que l’on sait moins, cependant, c’est que Mastodon fait partie du soi-disant Fediverse. Nous vous dirons ce que c’est et, surtout, comment y entrer

Contenu:

Qu’est-ce que le Fedivers ?

Considérez Fediverse comme votre propre Internet décentralisé. En plus de Mastodon, il existe également des applications pour partager des vidéos, des photos, des blogs et plus encore. Il existe donc toute une gamme d’applications sociales, mais elles sont décentralisées et généralement beaucoup plus petites que leurs homologues sur le « vrai » Internet.

La décentralisation indique que vous n’avez généralement besoin que d’un seul compte pour pouvoir utiliser différents services dans Fediverse. Même si vous souhaitez changer de serveur, vous pouvez emporter les données de votre compte avec vous.

C’est ainsi que vous arrivez à Fediverse

Si vous avez cliqué sur cet article, vous en êtes probablement encore au tout début et vous vous posez la question : Comment puis-je même accéder à Fediverse ? Et à juste titre, car il n’y a pas qu’une seule façon de se rendre à Fediverse.

Vous avez un compte Fediverse lorsque vous créez un compte avec l’un des nombreux services de Fediverse. Le plus populaire d’entre eux en ce moment est probablement Mastodon, nous allons donc utiliser le service de médias sociaux comme exemple pour expliquer comment entrer dans Fediverese. Si vous préférez une autre application, c’est également possible. Cependant, le processus d’inscription sera légèrement différent.

Créer un compte Fediverse chez Mastodon

Le moyen le plus simple d’accéder à Fediverse via Mastodon est d’utiliser le site joinmastodon.org. Tout d’abord, cliquez sur le bouton « Créer un compte » ici.

Vous allez maintenant être redirigé vers les serveurs. Mastodon n’est pas un réseau unique, mais se compose de nombreux serveurs plus petits qui forment des communautés individuelles. Ceux-ci sont dédiés à des sujets spécifiques tels que le football, le véganisme, les jeux et plus encore. Pour créer un compte, vous devez choisir l’un de ces serveurs.

Les filtres sur le côté gauche de la page d’accueil vous aideront à trouver le bon serveur pour vous. Vous pouvez créer un compte sur n’importe quel serveur que vous aimez. Vous pourrez l’emporter avec vous plus tard si vous souhaitez changer de serveur. Vous n’avez donc pas besoin de créer un compte par serveur.

Nous avons créé notre compte sur le serveur gametoots.de. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Créer un compte ».

À l’étape suivante, vous devez accepter les règles du serveur que vous avez choisi. Sur Mastodon, les serveurs ne sont pas gérés de manière centralisée par Mastodon, mais par les dirigeants de la communauté respective. Ils peuvent ensuite définir leurs propres règles et modérer le contenu.

Le reste du processus d’inscription n’a rien d’inhabituel. Dans les champs suivants, vous entrez vos données telles que nom d’utilisateur, e-mail et mot de passe. Vous recevrez alors un e-mail avec lequel vous pourrez confirmer votre identité. Vous pouvez alors vous connecter au serveur.

En principe, c’est ça. Vous avez maintenant créé un compte Mastodon et êtes désormais officiellement sur Fediverse.

Autres services qui pourraient être intéressants

Comme mentionné au début, il ne s’agit que d’une méthode pour accéder au Fediverse. Le réseau se compose de nombreuses applications qui appartiennent toutes au réseau. Si vous créez un compte avec l’un des autres services, vous faites automatiquement partie du réseau.

Certains des autres services incluent Pleroma, un autre réseau social, PeerTube, une version décentralisée de Youtube, ou Owncast, une version Fediverse du service de streaming de jeux Twitch.

Vous pouvez également trouver une sélection de serveurs Fediverse populaires sur jointhefedi.com. Amusez-vous à Fediverse !

Si vous cherchez une alternative à Twitter, Hive Social n’est probablement pas le bon choix. Cependant, nous avons testé trois alternatives qui pourraient remplacer Twitter.

Avez-vous déjà fait vos premières expériences au Fediverse ? Vous aimez mieux là-bas que sur internet « classique » ? Quels services avez-vous utilisé ? Veuillez nous en informer.