Le processeur de la station de travail Sapphire Rapids Xeon à 56 cœurs est 47 % plus rapide que son prédécesseur

En un mot: une référence du prochain processeur de station de travail Xeon W9-3495X à 56 cœurs a été vue en train de fléchir ses muscles dans Geekbench. La puce a atteint un score multithread supérieur de 47 % à celui du produit phare actuel de la station de travail Xeon d’Intel, le W-3375 à 32 cœurs.

Le résultat de référence provient de @BenchLeaks, avec le W9-3495X marquant 36 990 points dans le test de résistance multicœur et 1 284 points dans le test monocœur. Alors que les résultats multicœurs sont impressionnants, les performances monocœur sont une mise à niveau insignifiante, seulement 6,6 % plus rapide que le Xeon W-3375. Pour les scores Xeon W-3375 Geekbench, nous faisons la moyenne du score de la puce sur tous les résultats téléchargés dans le navigateur Geekbench 5.

Le Xeon W9-3495X est un processeur de station de travail à venir, doté de la nouvelle microarchitecture de serveur Sapphire Rapids d’Intel. Selon Tom’s Hardware, cette architecture représente une amélioration considérable par rapport au hardware Ice Lake de la génération précédente, avec une amélioration de 50 % du nombre de cœurs – passant de 40 à 60 cœurs – prise en charge de la mémoire DDR5, PCIe 5.0 et prise en charge d’autres technologies avancées. des fonctionnalités telles que le jeu d’instructions AVX-512, les instructions DL Boost et AMX.

À toutes fins utiles, Sapphire Rapids est la version serveur/poste de travail d’Alder Lake, utilisant les mêmes cœurs de performance Golden Cove. Mais contrairement à Alder Lake et Raptor Lake, Sapphire Rapids n’utilisera pas un mélange de Core P et de Core E.

[GB5 CPU] Processeur inconnu

Processeur : Intel Xeon w9-3495X (56C 56T)

Min/Max/Moy : 3011/3188/3181 MHz

Nom de code : Sapphire Rapids

ID CPU : 806F6 (Intel authentique)

Scores, vs AMD 5800X

Célibataire : 1284, -25,7%

Multi : 36990, +244,3%https://t.co/eSiTLPIcUP — Benchleaks (@BenchLeaks) 25 janvier 2023

Intel a déjà commencé à commercialiser des versions serveur de Sapphire Rapids, mais prépare toujours les versions pour station de travail. Les modèles de stations de travail comme le W9-3495X sont destinés aux professionnels qui demandent un calcul haute performance dans un design (form factor) ATX normal. La plate-forme utilisera des cartes mères à chipset W790, basées sur le socket LGA 4677. Le W9-3495X est la version phare et l’un des quatre SKU qui prendront en charge l’overclocking.

Si l’on en croit ces résultats de Geekbench 5, le W9-3495X constituera une mise à niveau substantielle des Xeons de la génération précédente d’Intel grâce au nombre de cœurs plus élevé offrant des performances multithread beaucoup plus élevées. Ne vous attendez pas à ce que les charges de travail à thread unique profitent beaucoup de la nouvelle architecture.

Malheureusement, nous ne pouvons pas encore faire de comparaisons directes avec le concurrent phare d’AMD Threadripper Pro 5995WX à 64 cœurs et les résultats du W9-3495X, car les références Geekbench répertoriées sont partout. Certains sont nettement plus rapides ou plus lents que le W9-3495X, tandis que d’autres sont presque les mêmes. Nous devons souligner que toutes ces informations sont basées sur une seule exécution de Geekbench 5, alors prenez-les avec un grain de sel. Nous devrons attendre une version réelle et des tests tiers pour voir comment cela fonctionne vraiment.