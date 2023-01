Même la ruée vers les fêtes ne pourrait pas aider le marché des smartphones

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ce n’est un secret pour personne que l’industrie technologique a connu sa juste part de luttes suite aux récents problèmes d’inflation et économiques. Malgré cela, les fabricants de smartphones espéraient que les problèmes se régleraient pendant les vacances. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

Un nouveau rapport de l’International Data Corporation (IDC) couvre les expéditions globales de smartphones pour le quatrième trimestre 2022 et 2022 dans son ensemble. Selon les résultats, le quatrième trimestre 2022 a affiché la pire baisse pour un seul trimestre d’une année sur l’autre. Au quatrième trimestre 2021, les fabricants ont déplacé environ 367,3 millions de smartphones. Au quatrième trimestre 2022, le nombre dépassait à peine les 300 millions, avec seulement 300,3 millions d’expéditions.

Les chiffres ne sont pas trop prometteurs en termes annuels non plus. En 2021, un impressionnant 1,36 milliard de smartphones ont été distribués dans le monde. En 2022, le nombre de smartphones expédiés n’était que de 1,21 milliard, le plus faible nombre d’expéditions annuelles enregistré par l’IDC depuis 2013.

Bien que d’autres industries soient confrontées à des problèmes similaires en raison de l’inflation et de problèmes économiques imminents, le secteur des smartphones n’a pas été sensiblement entravé jusqu’à présent.

Ces chiffres étaient imprévisibles et imprévus par l’IDC, selon la directrice de recherche Nabila Popal. Le directeur pense que l’une des principales causes est « la demande affaiblie et les stocks élevés », ce qui a conduit les fabricants à réduire leurs expéditions.

Une deuxième raison principale de la baisse des ventes est l’augmentation de la durée moyenne pendant laquelle les consommateurs conservent leur smartphone. Anthony Scarsella, un autre directeur de recherche pour l’IDC, affirme que les taux de rafraîchissement augmentent « au cours des 40 derniers mois sur la plupart des principaux marchés ». Cela pourrait être en partie dû au fait que deux opérateurs de téléphonie mobile, Verizon et AT&T, ont porté la durée des forfaits téléphoniques à 36 mois ces dernières années.

Scarsella note par ailleurs que cela pourrait être un bon moment pour les consommateurs d’en profiter et de mettre à niveau, car les échanges de téléphones et les promotions devraient être plus généreux « et se poursuivre jusqu’en 2023 ». Les vendeurs tenteront probablement de trouver un moyen de pousser les mises à niveau et les nouveaux appareils, en particulier les modèles haut de gamme, à mesure que l’année avance.

Le dernier rapport sur les bénéfices de Samsung a montré son bénéfice trimestriel le plus bas en huit ans, et on s’attend à ce qu’Apple révèle une grande partie de la même chose dans son propre rapport la semaine prochaine. Samsung et Apple ont vu le nombre de livraisons chuter d’environ 15 %.

Dans l’ensemble, l’IDC estime que son attente initiale de reprise de 2,8 % est probablement « menacée », car il n’y a pas beaucoup de signes d’arrêt de la baisse de la demande avant « la toute fin de 2023 ». Malheureusement, il semble que les fabricants pourraient connaître une autre année difficile.