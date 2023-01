Un sous-traitant de la défense confirme qu’il ne fait pas de discrimination à l’égard des joueurs de War Thunder

Dans le contexte : les récentes manigances sur les forums de War Thunder les ont fait passer pour l’endroit numéro un pour découvrir les secrets des véhicules militaires. La situation, qui dure depuis plusieurs années maintenant, a récemment conduit à affirmer que de grands sous-traitants de la défense comme Raytheon demandaient aux nouvelles recrues et aux référents s’ils jouaient au jeu gratuit, mais la société a confirmé que les informations ne sont pas vraies.

La publication de documents classifiés sur les véhicules militaires sur les forums de War Thunder devient presque monnaie courante. Les schémas du char Challenger 2 extraits de sa publication de support aux équipements de l’armée (AESP) ont été publiés en 2021. Il y avait également des fuites de documents pour le char de combat principal français Leclerc et ses déclinaisons, ainsi que du hardware classifié sur les chars chinois.

Les forums de discussion de War Thunder ont vu deux incidents d’informations militaires restreintes publiées la semaine dernière, pour le F-16 Fighting Falcon et le chasseur d’attaque américain F-15E, malgré les appels répétés du développeur pour que les joueurs ne publient pas un tel contenu, de peur que les créateurs « finissent par enchaîné au fond d’un cargo déguisé de la CIA dans les eaux internationales. »

L’ampleur du problème a conduit à une histoire sur le subreddit de War Thunder sur le géant des contrats de défense Raytheon vérifiant si les candidats à l’emploi ont joué le jeu. L’affiche a affirmé avoir été contactée par l’entreprise dans le cadre d’une vérification des antécédents standard après que leur ami a postulé pour un emploi chez Raytheon. L’une des questions était de savoir si le demandeur avait joué à War Thunder.

Mais comme tant d’histoires sur Internet, celle-ci est BS. PCGamesN a engagé Raytheon pour confirmer son authenticité et on lui a dit « Bien que ce soit une belle histoire, ce n’est pas vrai », a déclaré un porte-parole. « Nous ne regardons que l’éducation, l’emploi et les antécédents criminels d’une personne lors de l’embauche. Nous n’avons jamais examiné les habitudes de jeu vidéo d’une personne et je ne peux pas imaginer un cas dans lequel nous aurions un problème avec n’importe quel jeu. »

La personne qui a posté l’histoire originale a admis le mensonge. « J’ai menti sur Internet comme tout le monde. Premièrement, j’ai inventé l’histoire parce que mon ami me parlait de son ami qui travaille chez Lockheed pour une étude de travail », ont-ils déclaré. « La discussion sur War Thunder a été évoquée par un collègue et c’est tout. J’ai un ami qui travaille à Raytheon, à qui j’ai entendu dire qu’ils avaient une conversation avec des amis et autres, alors j’ai juste pris les deux histoires et J’ai couru avec. Je veux m’excuser auprès de la personne qui m’a demandé s’il risquait de jouer à War Thunder. Désolé pour l’anxiété que cela a dû vous apporter.

Donc, il semble que jouer à War Thunder ne vous empêchera pas de trouver un emploi chez un entrepreneur de la défense. Cependant, le partage de documents militaires n’est toujours pas conseillé, car même ceux qui ont été déclassifiés relèvent de la compétence de l’International Traffic in Arms Regulations (ITAR), qui limite la divulgation des données américaines sur les armes. Il est peu probable que vous soyez embauché alors que vous purgez une peine de dix ans de prison.