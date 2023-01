Pourquoi le roi Charles III poursuit Elon Musk

Twitter ne paie pas le loyer d’un bureau londonien appartenant à la Couronne. En réalité, le nouveau PDG occupe gratuitement tous les bureaux de l’entreprise depuis décembre.

Le deuxième homme le plus riche du monde ne paie pas de loyer, pas même au souverain du Royaume-Uni. Et donc Charles III dépose une plainte contre Twitter, la société d’Elon Musk. Mais à Corona, ce n’est que le dernier d’une longue lignée de créanciers faisant appel au portefeuille de Musk.

Le PDG a déjà été poursuivi pour d’autres bureaux qu’il a décidé d’occuper gratuitement. La décision fait partie d’un plan plus vaste : essayer de récupérer les 44 milliards de dollars payés pour acheter la plateforme. Pour tout garder ensemble, Musk a également organisé une vente aux enchères pour vendre des chaises, des ordinateurs et des icônes Twitter.

La cause de la couronne anglaise

Le Crown Estate, qui gère le portefeuille immobilier de la famille royale britannique, a poursuivi Twitter en justice, alléguant que la société du milliardaire Elon Musk n’avait pas payé le loyer de son bureau de Londres ces derniers mois.

Twitter a déménagé dans les bureaux du West End de Londres en 2011, comme l’explique le procès intenté devant la Haute Cour de Londres. Le bâtiment a maintenant été dépouillé de tous les logos Twitter, mais la société occupe toujours le siège social, selon le Daily Telegraph. Il s’agit du quatrième procès contre Twitter pour non-paiement présumé du loyer, une stratégie de Musk pour réduire les coûts grâce à des combats financiers de grande envergure.

Tous les non-paiements

La nouvelle est intervenue après que le propriétaire du siège social de Twitter à San Francisco a poursuivi la société de médias sociaux pour 6,8 millions de dollars, pour non-paiement présumé du loyer de décembre et janvier. Mais le mécanisme semble se répliquer presque partout. En effet, comme l’explique le New York Times, Twitter n’a pas payé le loyer de tous ses bureaux. En plus de l’immeuble de California Street au centre-ville de San Francisco, Elon Musk a également été poursuivi pour non-paiement d’un siège à Seattle. Twitter a également refusé de payer une facture de 197 725 dollars pour des vols charters privés effectués pendant la semaine de la prise de contrôle de Musk, lit-on dans une copie de la plainte déposée devant le tribunal de district du New Hampshire et obtenue par le New York Times. .

Le plan pour récupérer de l’argent

Les mouvements agressifs de Musk montrent comment il essaie de rompre les accords précédents sur Twitter. En fait, c’est lui qui a donné l’ordre de ne pas payer le loyer des locaux, espérant pouvoir renégocier un prix inférieur avec les propriétaires.

En plus de ne pas payer de loyer, Musk licencie la moitié des 7 500 employés de l’entreprise, dont le responsable de sa politique de désinformation sur la plateforme. Les coupes dangereuses, en particulier dans l’industrie qui a modéré le contenu sur la plate-forme, ont également suscité l’inquiétude des annonceurs qui ont retiré leur contenu de la plate-forme.

Depuis début novembre, le nouveau PDG de Twitter, ainsi que ses superviseurs, ont cherché à économiser environ 500 millions de dollars, selon un document interne consulté par le New York Times. De plus, les dirigeants survivants de Twitter ont été contraints au « budget à base zéro », une méthode qui analyse les besoins et les coûts d’une organisation à partir d’une « base zéro », c’est-à-dire aucune allocation de fonds au début de chaque période.

Dans le grand plan de relance des fonds mis en place par Musk, il y a aussi la vente aux enchères des reliques de Twitter. En effet, l’entreprise a vendu une partie de ses « meubles », dont l’emblématique statue de l’oiseau Twitter, symbole du siège de l’entreprise à San Francisco, adjugée 100 000 dollars.

Tous les avocats d’Elon Musk

Lorsque Musk a rejoint Twitter, il avait un casting de professionnels du droit à ses côtés. En octobre, cependant, il a licencié le directeur juridique et l’avocat général de Twitter « pour un motif valable » et a nommé son avocat personnel, Alex Spiro, pour diriger les questions juridiques et politiques de l’entreprise. Selon certaines rumeurs qui ont émergé dans l’équipe, Spiro aurait également été licencié suite à certaines décisions qui n’ont pas satisfait Musk, comme le maintien de l’avocat général adjoint de Twitter, James A. Baker. Maintenant, Musk a changé de stratégie et se tourne vers les avocats d’autres sociétés comme SpaceX, celles qui devront probablement faire face à toutes les poursuites pour loyers impayés.