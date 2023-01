Les ventes de The Last of Us Part I montent en flèche à l’approche du lancement du PC

Quelque chose à espérer : Initialement lancé sur la PlayStation 3 en 2013, The Last of Us a été une franchise au succès fou. Sa popularité a engendré un remaster PS4 en 2014, une suite en 2020 et un remake pour le hardware de la génération actuelle en 2022. Les jeux étaient initialement limités aux consoles PlayStation uniquement. Cependant, Naughty Dog a annoncé que la série arriverait sur PC, avec une sortie prévue pour mars.

The Last of Us Part I, annoncé et sorti en 2022, était un remake du jeu original de 2013. Le développeur Naughty Dog voulait rééditer le jeu pour le mettre à niveau avec The Last of Us Part II. Le remake propose des graphismes et des animations de meilleure qualité par rapport à son homologue précédent et prend en charge les fonctionnalités exclusives Dualsense telles que les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique.

Le studio a également dévoilé une première pour la franchise The Last of Us : un port PC. Initialement, la version PC n’avait pas de date de sortie, mais Naughty Dog a confirmé plus tard qu’elle arriverait le 3 mars 2023. Bien que le jeu et l’histoire aient maintenant 10 ans, c’était agréable de voir que PlayStation Studios n’a pas perdu le temps d’apporter le remake haute fidélité aux joueurs sur PC.

En raison du succès massif de l’original, des rumeurs ont commencé à tourbillonner en 2014 concernant d’éventuelles adaptations cinématographiques du jeu vidéo. Aucun de ceux-ci n’a abouti jusqu’en 2020, lorsque HBO a annoncé un partenariat avec Naughty Dog pour adapter The Last of Us en une série télévisée. Initialement prévue pour être diffusée en décembre 2020, l’épidémie de covid a retardé la production, repoussant la sortie à 2023.

Après près de trois ans de retards, de teasers et de bandes-annonces, la série télévisée a finalement été diffusée le 15 janvier 2023. Le premier épisode a reçu des éloges chaleureux de la part des téléspectateurs, qui ont grandement apprécié que l’émission reste proche du hardware source, ce qui est rare pour le jeu vidéo. adaptations. Les experts de l’industrie s’attendent à ce que la série soit renouvelée pour une deuxième et une troisième saison pour couvrir la suite plus longue, The Last of Us Part 2.

En raison du battage médiatique et du succès global de la série HBO, les ventes de The Last of Us Part I et du remaster PS4 ont énormément bondi. GamesIndustry rapporte que The Last of Us Part I a enregistré une augmentation des ventes de 238% d’une semaine sur l’autre, tandis que les ventes du remaster ont augmenté de 322%.

Ce récent pic pour les versions PS4 et PS5 du jeu pourrait être un excellent signe pour le lancement de la franchise sur PC, car la série a fortement accru l’intérêt pour la série. La sortie du port coïncide également presque avec la finale de la saison de l’émission. Si cela était intentionnel, peut-être qu’un port PC de The Last of Us Part II pourrait arriver parallèlement à une deuxième saison.

The Last of Us Part I sera officiellement lancé sur PC le 3 mars 2023, sur Steam et Epic Games Store.