Les services Libero Mail et Virgilio ne fonctionnent pas car il y a eu des problèmes d’accès toute la journée

Au cours des dernières heures, les utilisateurs ont rencontré plusieurs problèmes pour accéder à leur boîte aux lettres. Le portail Downdetectori.it a recueilli des rapports de toute l’Italie. On ne sait pas encore quand le service sera rétabli.

Les premiers rapports ont commencé à 7 heures ce matin. Puis ils ont grandi suite à la vague d’utilisateurs qui ont tenté d’accéder à leur boîte mail. Selon le portail Downdetector.it, les services Libero Mail et Virgilio ont causé des problèmes tout au long de la journée et dans toute l’Italie. Le problème semble être le même pour tous les utilisateurs : il est tout simplement devenu impossible d’accéder à la messagerie et malgré les tentatives de joindre l’assistance, aucune solution n’a encore été trouvée.

Les commentaires des utilisateurs sous les rapports de dysfonctionnement vont tous dans le même sens : « À ce stade, ils les ont sautés…. trop de temps pour résoudre le problème qui n’est pas dû à un hack ». Ou encore : « Après 24 heures, ils n’ont toujours pas résolu le problème…. Je crois que cette fois, les utilisateurs prendront les mesures appropriées…. ADIEU !!!!! ». Ou : « J’espère que les e-mails importants que j’ai et qui sont arrivés/arriveront pendant la perturbation ne seront pas perdus… Je n’ai jamais vu ou subi une telle interruption de messagerie ».

La note de l’entreprise : « Ce n’est pas une attaque de pirate informatique »

Le fournisseur de services qui gère les deux services est ItaliaOnLine et a publié une note dans laquelle il explique qu’il ne s’agit pas d’une attaque de pirate : « Depuis la nuit du 23 janvier 2023, des disservices se sont produits sur l’infrastructure à laquelle appartiennent les services Web. Libero et Virgilio, en particulier les e-mails. Le problème a été identifié et est en cours de résolution, qui est dû à une perturbation de notre centre de données ».

Selon l’entreprise, les données des utilisateurs qui avaient une boîte aux lettres avec ce service sont toujours en sécurité : « Il s’agit d’un problème technique exclusivement interne, ce qui indique que nous excluons catégoriquement d’éventuelles attaques de pirates et que les données de nos utilisateurs, qui sont les plus bien précieux, ne sont pas en danger. « Le service, une fois rétabli, ne générera aucune perte pour les millions de comptes de messagerie Libero et Virgilio ».