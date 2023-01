L’histoire d’Atomic Heart, le jeu vidéo russe qui se déroule en Union soviétique et qui est maintenant inondé de critiques

Ce qui ne convainc pas certains utilisateurs, ce n’est pas tant le contexte soviétique que le fait que derrière le développement d’Atomic Heart se trouve une équipe composée de développeurs russes.

Il reste encore un mois avant la sortie d’Atomic Heart, et c’est déjà la polémique sur les réseaux sociaux. Mais allons-y dans l’ordre. Atomic Heart est un jeu vidéo de tir de rôle se déroulant dans une version alternative de l’Union soviétique des années 1950, où les robots et les technologies de pointe règnent. Le protagoniste de cette uchronie est Sergey Nechayev, major du KGB. Du jeu, il attrape d’emblée l’esthétique, qui reprend le brutalisme soviétique en clé utopique.

Au cours des dernières heures, les tests de la presse du secteur ont été publiés, ce qui a donné à l’utilisateur l’occasion d’exprimer des doutes sur l’éthique du titre. En fait, le problème n’est pas tant le cadre soviétique, mais le fait qu’il y ait une équipe russe, Mundfish, derrière le développement. Compte tenu de la guerre en cours en Ukraine, cet aspect ne semble pas convaincre une partie de la communauté des joueurs.

Qui est l’équipe de développement d’Atomic Heart

Jusqu’à la première annonce d’Atomic Heart en 2018, Mundfish était un studio presque inconnu. Cependant, à mesure que la sortie du jeu approchait, les informations connues augmentaient. L’équipe a été fondée à Moscou, mais, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, elle a ensuite déplacé son siège à Chypre. Certains utilisateurs pensent que ce transfert a été effectué afin d’éviter les sanctions qui ont frappé les entreprises russes. Pendant ce temps, ces derniers mois, Mundfish ne s’est jamais prononcé ouvertement contre le conflit initié par Poutine.

Cependant, suite aux allégations entourant Atomic Heart, l’équipe a récemment tweeté : « Nous voulons vous assurer que Mundfish est un studio avec une équipe internationale axée sur le jeu innovant et est indéniablement une organisation pro-vie pour la paix contre la violence contre les personnes ». pas de commentaire sur la politique ou la religion ». En marge, l’éditeur d’Atomic Heart est une société française, Focus Entertainment, connue pour des titres tels que A Plague Tale : Requiem. Le marketing vise donc à présenter Atomic Heart comme un produit international, sur sur lesquels les développeurs ukrainiens ont également travaillé – une nouvelle qui, selon le magazine sectoriel Polygon, ne peut être vérifiée.

Cependant, une partie des passionnés reste sceptique, aussi parce que parmi les rumeurs qui circulent autour du titre, il y en a qui voient l’implication financière de Gazprom, la multinationale gouvernementale russe pour l’extraction de gaz naturel, parmi les premières à être touchées par les sanctions. contre la Russie. Pour le moment, cependant, ce ne sont que des spéculations présentes uniquement dans les forums et les débats internes de la communauté sur Reddit.

Pour compliquer le fond d’Atomic Heart s’ajoutent le crunch auquel l’équipe a été soumise – d’où le report de la sortie, initialement prévue fin 2022 – et la mauvaise gestion de la direction, qui ces derniers mois a décidé de tout miser. sur le marketing au détriment des conditions de jeu réelles.

Comme mentionné au début, il reste encore un mois avant que le titre n’arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. De ce fait, la perception autour d’Atomic Heart pourrait encore changer avant le lancement prévu le 21 février 2023, notamment compte tenu des inquiétudes (et spéculations) croissantes de la part des utilisateurs.