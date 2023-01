Les prochains MacBook Air et iMac d’Apple pourraient être livrés avec des puces M3 basées sur 3 nm de TSMC

Conclusion : Apple a actualisé son MacBook Air l’été dernier, mais les acheteurs potentiels voudront peut-être attendre la prochaine mise à jour si possible. Selon Mark Gurman, bien connecté de Bloomberg, le propre M3 d’Apple pourrait arriver à la fin de cette année ou au début de 2024. La puce sera basée sur un processus de fabrication plus avancé de 3 nm et succèdera à l’actuel M2, que Gurman a décrit comme un palliatif dans le silicium d’Apple. roadmap.

Gurman a ajouté qu’Apple travaille déjà sur des versions alimentées par M3 du MacBook Air et de l’iMac en plus d’un ensemble de rafraîchissement MacBook Pro pour 2025 avec écrans OLED et prise en charge tactile.

Gurman avait initialement prédit que le MacBook Air équipé du M3 pourrait arriver en 2023, peut-être plus tôt dans l’année. La semaine dernière, cependant, Apple a actualisé ses MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, et a également ajouté le M2 Pro au Mac mini.

Le M2 d’Apple est construit sur un processus amélioré de 5 nm, la déclinaison Max étant une version plus puissante du Pro offrant plus de bande passante mémoire et des cœurs GPU supplémentaires. Un MacBook Pro entièrement équipé peut prendre en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée avec 400 Go/s de bande passante et jusqu’à un GPU à 38 cœurs. Il va de soi qu’Apple pourrait repousser le lancement du M3 pour ne pas cannibaliser le M2 Pro et le M2 Max.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le fabricant sous contrat du M3, affirme que sa technologie 3 nm peut offrir jusqu’à 15 % d’amélioration de la vitesse et jusqu’à 30 % de réduction de puissance à la même vitesse par rapport à sa technologie N5.

Je m’attends à ce que les prochains nouveaux modèles de MacBook Pro, qui adopteront des processeurs M3 Pro/M3 Max fabriqués en 3 nm (probablement N3P ou N3S de TSMC), passeront en production de masse en 1H24. https://t.co/8JR4LOHFVs — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 janvier 2023

Peu de temps après qu’Apple a annoncé les nouveaux M2 Pro et M2 Max, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il pensait que les MacBook Pro rafraîchis avec les puces M3 Pro et M3 Max pourraient entrer en production au premier semestre 2024.

Que vous deviez ou non attendre M3 ou aller de l’avant et prendre quelque chose maintenant, c’est à vous de décider. Je dirai qu’il est facile de se glisser dans l’ornière d’attendre constamment la prochaine grande chose et de ne jamais se mettre à niveau du tout.