Qu’est-ce qui lave le mieux : lessive en poudre ou liquide ?

Un détergent est un détergent, n’est-ce pas ? Malheureusement non. La Stiftung Warentest vous indiquera la meilleure lessive en poudre, ainsi que la meilleure lessive liquide. Ici, nous expliquons la différence fondamentale entre la poudre et la bouteille.

Lessive en poudre meilleure pour l’environnement

La première chose que vous voyez est l’emballage : la lessive en poudre utilise moins de plastique par lavage que la lessive liquide. La plupart du temps, il s’agit même d’un concentré, ce qui fait encore plus la différence.

Il est également possible de se passer de tout plastique : il y a de grandes quantités de lessive en poudre dans un carton. Mais attention : parfois, une recette différente, pire, se cache derrière le même nom. Les performances de lavage en pâtissent alors.

Vous pouvez mesurer la lessive en poudre assez précisément (Image : Peter Giesecke)

Autre aspect : la poudre consomme moins d’énergie pendant le transport. Ce n’est que dans la production que la consommation d’énergie pour le détergent liquide est inférieure, car la poudre est séchée dans une étape de production supplémentaire. Cependant, cet impact environnemental est moindre que le bénéfice du transport et moins de déchets d’emballage.

Vous pouvez doser aussi bien ou mal la poudre que la lessive liquide. Les gobelets doseurs ne sont plus inclus dans le pack, mais sont disponibles dans de nombreuses parapharmacies sur simple demande. Le détergent liquide, en revanche, n’est pas aussi compact. Mais l’avantage de pouvoir mesurer plus précisément de plus grandes quantités est à nouveau perdu, car les bouchons que vous utilisez pour mesurer sont généralement petits et il n’y a pas d’échelle avec des divisions fines.

Détergent puissant uniquement sous forme de poudre

Le détergent de couleur est disponible sous forme de poudre et de détergent liquide. Il en va de même pour les performances de lavage – mais pas pour l’environnement, car la lessive liquide est beaucoup plus lourde et nécessite donc beaucoup plus d’énergie pour être transportée.

Certains bouchons de détergent liquide n’ont même pas de ligne de remplissage (Image : Peter Giesecke)

Le détergent à usage intensif n’est disponible que sous forme de poudre car l’eau de Javel ne peut pas être liée chimiquement dans le détergent liquide. L’eau de Javel fait du détergent à usage intensif un détergent à usage intensif car il éclaircit le linge et élimine les taches et les odeurs.

Donc : Ne lavez pas les articles blancs avec de la lessive liquide !

résidus sur les vêtements

La lessive en poudre peut laisser des traînées blanches, des traînées ou d’autres traces sur le linge après le lavage. Il s’agit généralement de l’adoucisseur qui ne s’est pas complètement dissous dans l’eau.

La lessive en poudre génère moins de déchets d’emballage et réduit les coûts de transport (Image : )

Cela ne se produit pas avec les détergents liquides car ils ont une composition différente. Ils contiennent plus de tensioactifs qui ont un effet adoucissant, mais pas d’adoucissant qui pourrait se déposer sur les vêtements.

Cependant, les bandes blanches ne sont pas nocives. Les petites quantités n’affectent pas les vêtements ou la santé. Ils ne perturbent que l’optique. Par conséquent, après séchage, retirez les rayures avec une brosse à vêtements ou, si nécessaire, avec un chiffon humide.

Un ménage sur cinq en Allemagne n’a pas besoin d’adoucisseur car l’eau est suffisamment douce. L’utilisation d’une lessive avec adoucissant pollue ainsi inutilement l’environnement. Une alternative serait un détergent modulaire où vous pouvez omettre complètement l’adoucissant.

Éviter les traces blanches sur le linge

Si la lessive laisse un résidu sur vos vêtements, cela ne vous empêche pas de continuer à utiliser la poudre. Enfin, il existe plusieurs méthodes pour éviter ou au moins réduire les rayures :

Tirez le linge à l’envers

Ne remplissez pas le tambour si plein

Doser correctement la poudre

Linge avec rinçage supplémentaire

Si vous retournez d’abord le linge, vous ne pourrez pas empêcher les traînées. Puisqu’ils s’assoient alors à l’intérieur, ils devraient être moins gênants.

Le bouton « Extra Rinse » sur la machine à laver est un moyen d’éviter les traces blanches sur le linge (Image : Peter Giesecke)

Vous devez toujours emballer la machine à laver pleine afin qu’elle ne fonctionne pas plus souvent et gaspille ainsi de l’électricité et de l’eau. Cependant, si le tambour de lavage est trop plein, le linge est si dense que l’eau ne peut plus rincer la saleté et les résidus de lessive en poudre.

Ensuite, il peut être utile d’utiliser le programme supplémentaire après le cycle de lavage Rinçage supplémentaire choisir. Cependant, cela devrait rester l’exception, toujours dans l’intérêt de l’environnement.

Essayez également de bien doser la poudre. Le paquet contient la quantité qui s’applique à ce détergent. Dans la pharmacie, vous pouvez obtenir une tasse à mesurer sur demande. En fin de compte, cependant, vous devez essayer de trouver la bonne quantité pour vous, votre linge et votre machine à laver. Alors tenez-vous-y.

conservateurs dans les détergents

Le détergent liquide a une composition différente. Afin de durer aussi longtemps que la poudre, le liquide contient également des conservateurs. Cependant, ceux-ci peuvent déclencher des allergies, en particulier le conservateur méthylisothiazolinone.

De plus, les conservateurs polluent l’environnement car ils sont difficiles à dégrader. Ils s’accumulent ensuite dans les cours d’eau et les lacs, entre autres, où ils peuvent empoisonner les micro-organismes qui assurent l’équilibre de l’eau.

Certains conservateurs contiennent également de petites quantités de formaldéhyde. Les individus se sont plaints de maux de tête, de nausées, d’irritation des muqueuses et d’essoufflement après contact avec ce composé. Le formaldéhyde peut même déclencher de l’asthme et causer le cancer.

Pas de conclusion claire

Le but principal d’un détergent est de laver le linge propre. Les détergents en poudre et liquides font bien ce travail, du moins dans la plupart des cas. Mais il y a plus à considérer.

Ce qui parle en faveur de la lessive liquide : l’assouplissant de la poudre peut laisser des traces blanches sur le linge, contrairement à la lessive liquide.

Avantages de la lessive en poudre : L’impact environnemental de l’emballage et du transport est moindre. De plus, la lessive liquide contient des conservateurs qui polluent l’environnement et peuvent déclencher des allergies chez les personnes, ce qui n’est pas le cas de la lessive en poudre.

Image en vedette : Peter Giesecke