Les testeurs du Mac Mini M2 sont là : mieux, plus vite, moins cher

Par PCMag le 23 janvier 2023



90

Avec un nouveau prix bas pour le modèle de base et deux options de processeur énergiques, le Mac mini d’Apple offre une énorme mise à niveau des capacités tout en restant le même que jamais. (Certaines bonnes choses n’ont pas besoin de changer.)

Par The Verge le 23 janvier 2023



80

Si vous attendiez le Mac intermédiaire qui est plus capable que l’iMac et moins exorbitant que le Mac Studio, ne cherchez pas plus loin. Le nouveau Mac Mini est encore petit et n’est pas le type d’ordinateur qui attire l’attention sur votre bureau, mais il n’a jamais été aussi puissant.

De Tom’s Guide le 23 janvier 2023



90

Apple s’est surpassé avec le Mac mini M2, améliorant la valeur déjà excellente de son prédécesseur en coupant 100 $ sur le prix et en insérant une puce M2 rapide. L’option de le mettre à niveau vers un M2 Pro adoucit l’affaire, transformant ce PC de la taille d’une pinte en une machine de jeu décente.

Par MacWorld le 23 janvier 2023



80

La mise à niveau vers le M2 Pro, ainsi que la sortie d’affichage et les mises à niveau sans fil, en ont fait plus qu’un digne successeur du Mac mini vieillissant basé sur Intel. Mais le prix est tout simplement trop élevé, et quiconque ne choisit pas le modèle de base serait mieux loti avec l’option la moins chère de Mac Studio.

Par CreativeBloq le 23 janvier 2023



90

Doté d’une puissance incroyable, à un prix exceptionnel, le nouveau Mac mini (M2, 2023) reste l’un des meilleurs PC à petit design (form factor), sinon le meilleur, que l’argent puisse acheter.

Par Express UK le 23 janvier 2023



80

Si vous avez simplement besoin d’un appareil pour envoyer des e-mails, surfer sur le Web, produire des vidéos personnelles et éditer des photos, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper et même le modèle le plus basique n’a pas de mal avec ce qui lui est lancé. Ceux qui veulent plus de puissance peuvent spécifier les choses avec Apple offrant cette puce M2 Pro et jusqu’à 8 To de stockage interne.

Par TechCrunch le 23 janvier 2023



Avec le M2 et le M2 Pro, le Mac Mini fait partie des ordinateurs les plus puissants qu’Apple propose à tous les prix. Et rappelons-nous l’un des principaux arguments de vente du Mac Mini : c’est mini. Le Mac Mini est un petit package qui offre beaucoup de flexibilité. Associez-le à l’un des écrans Studio d’Apple pour une excellente alternative à l’iMac, ou utilisez-le avec un moniteur peu coûteux pour une station de travail à faible coût. Comme toujours, le Mac Mini est une proposition de valeur, et il n’a jamais été aussi beau qu’aujourd’hui avec les M2 et M2 Pro.

Par cnet le 23 janvier 2023



La version de base M2 du Mac Mini, à partir de 599 $, semble être destinée aux acheteurs d’entrée de gamme qui veulent un système MacOS au prix le plus bas possible ; les producteurs audio et vidéo qui sont déjà engagés dans une collection d’écrans externes, de périphériques d’entrée et de disques de stockage ; ou toute personne qui a besoin d’un mini-ordinateur de bureau portable qui peut être jeté dans un sac et branché dans un bureau ou un studio d’enregistrement.

Par Forbes le 23 janvier 2023



En fin de compte, c’est le prix du Mac mini qui pourrait être décisif : c’est un ordinateur très puissant qui plaira à tous, des familles aux étudiants. Mais il est également disponible à un prix sensationnel, 599 $, soit 100 $ de moins que le Mac mini moins puissant avec puce M1 qui vous aurait coûté il y a à peine une semaine.

Par Ars Technica le 23 janvier 2023



Un bureau Windows moderne vous offrira plus de performances, de mémoire, de stockage et de flexibilité pour votre argent. Mais si macOS est une exigence (ou même juste une forte préférence) ou si l’efficacité énergétique est primordiale, la version M2 Pro du mini devrait convenir parfaitement aux utilisateurs expérimentés qui ne peuvent pas tout à fait justifier le coût d’un Mac Studio.