Le premier petit réacteur nucléaire modulaire a été approuvé pour une utilisation aux États-Unis

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le premier petit réacteur nucléaire modulaire (SMR) des États-Unis devrait être opérationnel d’ici la fin de cette décennie. Le régulateur de l’énergie nucléaire du pays vient de certifier la conception du SMR de NuScale Power Corp, marquant une étape importante vers le développement de ces centrales de nouvelle génération, qui, selon certains, pourraient être utilisées pour alimenter durablement les centres de données.

Suite à l’approbation de la Commission de réglementation nucléaire (NRC), NuScale prévoit de construire une usine SMR au Laboratoire national de l’Idaho. La société affirme que son projet d’énergie sans carbone de 462 mégawatts à six réacteurs devrait être opérationnel d’ici 2030.

Les SMR génèrent généralement de 300 à 500 mégawatts (MW) d’énergie électrique, bien que certains produisent moins de 100 MW. Alors que tout réacteur nucléaire soulèvera des inquiétudes parmi le grand public, ces centrales poseraient beaucoup moins de risques que les installations traditionnelles en raison de leur échelle, de leur conception simple et des caractéristiques de sécurité inhérentes au réacteur. Ils s’appuient également sur la circulation naturelle, la convection, la gravité et l’auto-pressurisation, ce qui a conduit les experts à citer les SMR comme un moyen de soutenir la croissance des centres de données.

Crédit image : NuScale

Les déchets nucléaires sont toujours un problème avec les SMR – le matériau combustible usé peut prendre de trois décennies à 24 000 ans pour atteindre des niveaux de rayonnement sûrs. Cependant, contrairement aux centrales nucléaires conventionnelles qui nécessitent un ravitaillement tous les ans ou tous les deux ans, les fournisseurs de SMR visent un ravitaillement tous les trois à sept ans. On estime que certaines conceptions fonctionnent pendant 40 ans sans ravitaillement.

L’approbation de la NRC indique que le SMR est désormais le septième modèle de réacteur autorisé à être utilisé aux États-Unis. « Les SMR ne sont plus un concept abstrait », a déclaré Kathryn Huff, secrétaire adjointe pour l’énergie nucléaire au ministère de l’Énergie. « Ils sont réels et ils sont prêts à être déployés grâce au travail acharné de NuScale, de la communauté universitaire, de nos laboratoires nationaux, de nos partenaires constructeurs industriels et du CNRC. »

NuScale a également demandé au CNRC l’approbation d’une conception SMR plus grande qui produit 77 mégawatts par module, écrit AP.

L’administration du président Joe Biden et les législateurs républicains ont soutenu les SMR, affirmant qu’ils sont importants pour aider à lutter contre le changement climatique, car les plantes offrent une alternative aux combustibles fossiles producteurs de gaz à effet de serre. Le département américain de l’énergie a fourni plus de 600 millions de dollars au projet depuis 2014.

La Russie possède deux SMR capables de produire 35 MW chacun assis sur une centrale électrique flottante (ci-dessus) au large de la côte arctique. De nouveaux SMR sont actuellement en construction ou en cours de processus d’autorisation en Argentine, au Canada, en Chine, en France, en Corée du Sud et au Royaume-Uni, où Rolls-Royce vise à mettre le premier de ses réacteurs en ligne d’ici 2029. NuScale espère également construire des SMR en La Roumanie, le Kazakhstan et la Pologne, bien que la construction dans cette région soit une préoccupation pour les experts en sûreté nucléaire compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.