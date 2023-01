Galaxy S23(+) : Samsung, offrez-nous une batterie miracle !

Les smartphones Galaxy S de Samsung font depuis longtemps partie de mes favoris personnels. Après un peu de temps avec un Galaxy S, j’ai généralement eu du mal à m’en séparer. Le Galaxy S10 d’il y a quelques années était presque parfait pour moi, de l’écran à l’appareil photo. Le Galaxy S22+ de l’année dernière a surmonté le tout avec un ensemble global presque insouciant. Donc en fait tout est super – si ce petit mot « presque » n’était pas toujours là. Qu’est-ce qui manque encore ? Et cela changera-t-il dans le prochain Galaxy S23(+) ?

Quand je regarde en arrière, ce sont souvent des facteurs mous qui m’ont poussé à opter pour un smartphone. J’ai déclaré l’iPhone 14 Pro mon smartphone personnel de l’année 2022. La même année, j’ai également acheté le Samsung Galaxy A53 comme deuxième appareil, c’est-à-dire un téléphone Samsung loin de la classe supérieure. Pourquoi en fait ? Quels sont ces facteurs souples qui s’additionnent pour que nous recherchions certains smartphones et pas d’autres ?

Smartphones : la fiabilité plus importante que la commodité

Afin de ne pas toujours tirer des conclusions de moi-même sur les autres, j’ai regardé une fois les chiffres. Une enquête Bitkom du début 2022 a identifié les facteurs les plus importants pour les utilisateurs d’un smartphone :

96 % : écran robuste

95 % : qualité de traitement

92 % : autonomie de la batterie

90 % : qualité d’affichage

86 % : Fourniture de mises à jour

80 % : taille de l’écran

78 % : recharge sans fil

76 % : qualité de la caméra

70 % : nombre d’objectifs d’appareil photo

60 % : marque

En résumé, cela donne une image presque surprenante : les facteurs durables ont longtemps été plus importants pour les utilisateurs que le confort. Le fait que l’écran ne se fissure pas et qu’ils reçoivent de nombreuses mises à jour l’emporte sur la taille de l’écran, la charge sans fil, la qualité et la construction de l’appareil photo et même : la marque.

Mais un autre souhait que les répondants et moi partageons est une longue durée de vie de la batterie. On veut passer la journée en toute sécurité avec un smartphone et idéalement un peu plus loin. Rien n’est plus ennuyeux que lorsque le smartphone est à bout de souffle au moment crucial et qu’il doit constamment être connecté à l’alimentation électrique. Et ici, je suis surpris que Samsung semble pondérer différemment les facteurs des appareils S. Incidemment, cela s’applique également aux smartwatches : dans le test à long terme mené par mon collègue Netcost, la Galaxy Watch5 ne se distingue pas non plus comme la reine de l’endurance :

Galaxy S23(+) : Une batterie miracle cette fois ?

J’ai finalement abandonné le Galaxy S10 à cause de la batterie. Je ne pouvais tout simplement pas passer la journée avec, et même lorsque je voyageais, la question de savoir où se trouvait la prise la plus proche était toujours dans mon esprit. Le S10 a maintenant quelques années. Samsung a dû y travailler, pensai-je avant de tester le Galaxy S22+ l’année dernière. Ou alors? Un peu déterminé, mais au final l’autonomie de la batterie était à nouveau l’un des pieds des chevaux.

4 500 mAh pour un écran de 6,6 pouces – ça sonne bien, mais rien de plus, et au final l’appareil n’a pas rayonné assez de sécurité, surtout à cet égard. Ce qui est un peu surprenant. Parce que le téléphone de milieu de gamme Galaxy A53 avec son écran de 6,5 pouces et sa batterie de 5 000 mAh s’est avéré être un miracle secret de la batterie lors du test. Je n’ai pas vraiment eu de problème avec le Galaxy S22 Ultra et sa batterie de 5 000 mAh lors du test, malgré l’énorme écran et sa haute résolution. Cela a été démontré à maintes reprises ces dernières années : 5 000 mAh est la norme de référence pour les smartphones Android. Alors Samsung le peut ! Alors pourquoi le fabricant exclut-il le sujet des petits smartphones S en particulier ?

Malheureusement je ne le connais pas. Samsung lui-même semble connaître le problème : il existe des pages entières de conseils dans la zone de service officielle qui traitent du sujet de la durée de vie de la batterie. Est-ce que les ingénieurs font ça aussi ? J’ai seulement espoir que cette fois ce sera mieux. Les premières fuites anticipées avant la présentation officielle du 1er février indiquent que Samsung a peut-être donné plus de batterie aux S23 et S23+. Selon des chiffres non officiels, cela ressemble à ceci (en comparant les appareils de l’année dernière):

Galaxie S23 : 3 900 mAh (+200 mAh)

Galaxy S22 : 3 700 mAh

Galaxy S23+ : 4 700 mAh (+200 mAh)

Galaxy S22+ : 4 500 mAh

La capacité du modèle Ultra devrait rester à 5 000 mAh ; le temps d’exécution était correct avec le S22 Ultra.

Avec les S23 et S23+, cela ressemble à une amélioration, mais pas comme si la question de la durée de vie de la batterie était enfin hors de propos ici. Les deux appareils doivent conserver leur taille de 6,1 pouces (S23) et 6,6 pouces (S23+). Cependant, Samsung n’oserait pas utiliser l’étalon-or de 5 000 mAh pour le S23+, et les 3 900 mAh du S23 ne sonnent pas non plus comme Top Notch. A titre de comparaison : l’Asus Zenfone 9 de 5,9 pouces dispose d’une batterie de 4 300 mAh et est donc le champion secret de la batterie.

S23(+) : meilleure autonomie de la batterie très probablement

Samsung utilisera certainement à nouveau une partie du potentiel d’économie de batterie du côté logiciel. Mais ceux-ci sont souvent achetés avec des compromis. Par exemple, vous pouvez réduire la résolution et la luminosité de l’écran, ne pas exécuter trop d’applications en arrière-plan, activer en permanence un mode d’économie d’énergie ou même réduire les performances du processeur. Mais qui veut ça quand il dépense environ 1 000 euros pour un smartphone ?

Seul Samsung peut répondre à la question du pourquoi. Comme je l’ai dit : dans le grand S22 Ultra, la durée de vie de la batterie était bonne, dans le Galaxy A53, elle était même fantastique. Il appartiendrait désormais à Samsung de faire également des champions des gammes Galaxy S23 et S23+.

Il y a un peu d’espoir que la durée de vie de la batterie des deux appareils sera au moins nettement meilleure que celle des prédécesseurs. En plus des 200 mAh supplémentaires déjà mentionnés, Samsung utilisera presque certainement cette année la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Et selon les premiers benchmarks, il s’avère être le maître graphique et bien plus endurant que le prédécesseur 8 Gen 1. , auquel Samsung fait également partie de la série internationale S22.

Le nouveau capteur d’appareil photo de Samsung pour le modèle Ultra : Isocell HP2 avec 200 mégapixels

Ce serait au moins souhaitable, car Samsung fait tout le reste parfaitement depuis des années. Les appareils Galaxy S sont généralement haut de gamme. Ainsi, pour la série S23, vous pouvez également compter sur des points forts tels que UWB, Bluetooth 5.3, IP68, une mémoire de travail plus rapide et, dans le cas du S23 Ultra, probablement le nouveau capteur Isocell HP2 avec un capteur 1/1,3 pouce et 200 mégapixels qui a été introduit à l’avance.

Des détails comme le beau noir du dos des Galaxy S22 et S22+ avaient déjà raison l’an dernier. Les deux successeurs devraient désormais même se passer de la bosse de la caméra. Le fait que Samsung dispose des meilleurs écrans du marché, d’une qualité d’appareil photo fantastique et de l’interface logicielle élégante et conviviale OneUI 5 rend l’expérience globale d’un modèle Galaxy S proche des meilleures du marché.

Je voudrais juste pouvoir supprimer le mot « presque » à l’avenir.

Samsung veut présenter les nouveaux modèles S23 lors d’un événement déballé le 1er février. Nous rapporterons !