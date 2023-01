Voici les indemnités de départ que les géants de la technologie offrent aux employés licenciés

Vue d’ensemble : de nombreuses entreprises technologiques ont enregistré des bénéfices records pendant la pandémie, ce qui les a incitées à augmenter leurs investissements et à augmenter rapidement leurs effectifs. Cependant, avec les craintes croissantes d’une récession mondiale, de plus en plus ont récemment annoncé des licenciements massifs touchant des milliers d’employés.

Au cours des trois premières semaines de cette année, plus de 100 000 travailleurs de l’industrie technologique ont perdu leur emploi. Un nouveau rapport montre que les indemnités de départ varient considérablement d’un géant de la technologie à l’autre.

Vendredi, la société mère de Google, Alphabet, a annoncé qu’elle licenciait 12 000 employés, soit environ 6 % de ses effectifs mondiaux. Selon un dossier déposé auprès de la SEC, les indemnités de départ pour les employés américains comprennent 16 semaines de salaire et l’acquisition accélérée d’actions, plus deux semaines supplémentaires pour chaque année d’emploi dans l’entreprise. Les employés licenciés recevront également leurs primes 2022, des congés payés et six mois de soins de santé.

Au début de l’année, Amazon a confirmé son intention de licencier un nombre record de 18 000 employés, ce qui représente environ 1,2 % de son effectif total. Les employés du commerce de détail aux États-Unis recevront l’intégralité de leur salaire et de leurs avantages pendant la période de préavis obligatoire de 60 jours sans être tenus de continuer à travailler. L’entreprise offrira également plusieurs semaines d’indemnité de départ, une indemnité de départ, des prestations de santé transitoires, ainsi qu’un placement.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé l’année dernière que l’entreprise supprimerait plus de 11 000 emplois dans le monde, soit environ 13 % de ses effectifs. Les employés mis à pied se sont vu promettre 16 semaines d’indemnité de départ ainsi que deux semaines supplémentaires pour chaque année de service. La société a déclaré qu’elle couvrirait également son assurance maladie pendant six mois et offrirait l’acquisition de RSU, des services de carrière, des congés payés restants et une aide à l’immigration pour le personnel titulaire d’un visa.

Salesforce a récemment annoncé qu’il licencierait plus de 7 000 employés, le PDG Marc Benioff suggérant que les jeunes travailleurs à distance pourraient être responsables de la baisse de productivité de l’entreprise. Les indemnités de départ comprennent au moins cinq mois de salaire, six mois de couverture médicale et deux mois d’aide à l’outplacement.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, avait initialement prévu de réduire les effectifs de 50% après sa socket de fonction l’année dernière, bien que beaucoup d’autres aient choisi de démissionner plutôt que de s’engager dans la nouvelle culture de travail « hardcore ». Plus tard, musc revendiqué que tous ceux qui partaient se voyaient offrir trois mois d’indemnité de départ.