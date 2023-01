Microsoft va copier la meilleure application audio pour Windows

EarTrumpet est l’une des applications audio les plus appréciées par les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Il est si apprécié qu’il semble que Microsoft en ait pris note et va implémenter une bonne partie de ses fonctionnalités dans Windows 11 via un mixeur audio renouvelé. du son.

Windows 11 : en constante évolution

Ce mélangeur de son au look EarTrumpet a été vu pour la première fois dans le Build 25281 de Windows 11. Son utilité est très évidente : il nous offre un accès rapide pour gérer les sorties audio depuis la barre des tâches et nous permet de contrôler le volume des différents applications que nous exécutons.

Rafael Rivera, l’un des créateurs d’EarTrumpet, nous a alertés sur son compte Twitter à propos de cette nouvelle en commentant : « Oh, wow. Microsoft rattrape EarTrumpet. »

Oh claquement. Microsoft rattrape EarTrumpet.

(Windows 11 Insider Build 25281, fonctionnalité SoundOptions/42106010) pic.twitter.com/lgemXpE08j —Rafael Rivera (@WithinRafael) 19 janvier 2023

Nous célébrons le fait que Microsoft écoute les demandes des utilisateurs lors du développement de Windows 11. Ils ont fait marche arrière sur des choses comme autoriser l’accès au gestionnaire de tâches en cliquant avec le bouton droit n’importe où sur la barre des tâches ou en ramenant des fichiers par glisser-déposer dans cette barre. De plus, ils nous ont apporté une fonction demandée depuis des années en tant qu’enregistreur d’écran (dans ce cas, intégré à l’application Snipping elle-même).

Bien que ce mélangeur de son promette beaucoup, nous ne pouvons pas garantir quand il arrivera dans Windows ni même s’il arrivera. Les fonctionnalités répertoriées sur le canal de développement Windows Insider n’ont pas besoin d’être liées à une version spécifique, et nombre d’entre elles ne verront jamais le jour.

Cependant, si nous devions parier, nous dirions que cette fonctionnalité particulière devrait apparaître dans le canal stable de Windows 11 dans les mois à venir.C’est quelque chose d’utile, demandé par des utilisateurs plus techniques et ne devrait pas poser beaucoup de problèmes dans sa mise en œuvre. Le temps nous donnera la réponse.