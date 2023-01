Sorciers de la côte "désolé" après que les fans ont rejeté la nouvelle licence de jeu Dungeons & Dragons

En un mot: Wizards of the Coast a ressenti le feu du dragon après qu’une version divulguée de la nouvelle licence de jeu ouvert a déclenché une réaction massive de la part de la communauté des joueurs. La société a fait marche arrière, promettant une licence avec une approche plus ouverte et qu’elle écouterait les commentaires des fans.

Wizards of the Coast était prêt à actualiser son ancienne licence de jeu ouvert (OGL) pour les jeux de rôle sur table inspirés de Donjons & Dragons (TTRPG). Cependant, le document mis à jour a fui et a bouleversé le monde TTRPG. Les joueurs, les streamers et les créateurs ont annulé en masse leurs abonnements à des jeux et ont forcé WotC à modifier ses plans en conséquence.

Le nouveau document OGL 1.1, qui a fui au début du mois, était sur le point de restreindre considérablement la manière dont les créateurs de TTRPG et l’ensemble de la communauté pouvaient adapter les règles de base de Donjons & Dragons dans leurs travaux. L’un des changements les plus problématiques était que les rapports de revenus requis pour les jeux inspirés de D&D devaient être envoyés directement à WotC. De plus, OGL 1.1 aurait immédiatement rendu l’ancienne licence « non autorisée ».

Après avoir retardé la sortie d’OGL 1.1 et rassuré les fans et les créateurs sur les intentions bénignes de la nouvelle licence, le producteur exécutif de D&D, Kyle Brink, a écrit des excuses. Wizards of the Coast est désolé, a déclaré Brink, car le langage et les exigences présents dans le projet OGL étaient « perturbateurs pour les créateurs et ne soutenaient pas nos objectifs fondamentaux de protection et de culture d’un environnement de jeu inclusif ».

Brink a déclaré qu’une communication plus fréquente et transparente aurait pu empêcher une grande partie du désordre lié à l’OGL, mais maintenant, WotC veut essayer les choses dans le bon sens. Premièrement, en rassurant les fans que la nouvelle licence est strictement limitée au marché TTRPG. Toutes les modifications incluses dans OGL 1.1 n’auront pas d’impact « au moins » sur les efforts créatifs non sur table tels que le contenu vidéo (streaming, podcasts, etc.), les accessoires faits maison et les œuvres non publiées.

Open Game License 1.1 n’aura pas d’incidence sur le contenu créé sous OGL1.0a, et « il n’y aura pas d’exigences en matière de redevances ou de rapports financiers ». De plus, la propriété du contenu ne changera pas, sans aucune exigence de retour de licence. Désormais, WotC sera plus ouvert aux commentaires de la communauté pour améliorer OGL tout en préservant la communauté D&D traditionnelle.

La société partage maintenant sa dernière ébauche du nouvel OGL (qui est passé de 1.1 à OGL 1.2), en attendant l’test et les commentaires des fans, comme ils le font déjà avec le hardware de test. Après deux semaines, WotC collectera les commentaires fournis pour « compiler, analyser, réagir et présenter ce que nous avons entendu de votre part ».

Open Game License 1.2 devrait toujours contenir les modifications les plus fondamentales du projet de fuite d’OGL 1.1, y compris l’annulation de l’autorisation d’OGL 1.0a, qui est apparemment essentielle pour que le processus de mise à jour soit effectué. Il interdira également les contenus ou les comportements haineux et protégera « l’expérience de jeu inclusive » de D&D.