Les actions Netflix apparaissent sur les nouveaux abonnements et l’échange de PDG

En un mot: Netflix a connu un début cahoteux en 2022 mais a terminé l’année sur une bonne note. Pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre, Netflix a généré 7,85 milliards de dollars de revenus. C’est un gain modeste de seulement 1,9 % d’une année sur l’autre, mais c’est mieux que d’aller dans la mauvaise direction. Le bénéfice dilué par action s’est établi à 0,12 $.

Le chiffre d’affaires de l’année 2022 était de 31,62 milliards de dollars avec un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 11,24 dollars.

Netflix a réussi à ajouter 7,66 millions d’abonnés payants pendant la saison des fêtes, portant le nombre total d’abonnements payants à 230,75 millions. Le lancement du niveau financé par la publicité à bas prix de Netflix en novembre a sans aucun doute joué un rôle ici, la société se disant satisfaite des premiers résultats de l’offre. Malheureusement pour les curieux d’entre nous, Netflix n’a pas révélé quelle partie de ses abonnés sont inscrits au niveau financé par la publicité, il est donc difficile d’évaluer (en tant qu’étranger) à quel point il réussit.

Le contenu est roi et Netflix a eu beaucoup de bons spectacles et films à regarder en 2022. La saison quatre de Stranger Things a atteint un milliard d’heures de visionnage, tout comme la nouvelle série mercredi avec Jenna Ortega. Parmi les autres succès, citons Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Purple Hearts, Harry & Meghan et The Adam Project.

Le géant de la vidéo en streaming a également révélé que le co-fondateur et co-PDG Reed Hastings est devenu président exécutif. Rejoindre Ted Sarandos continuera en tant que co-PDG aux côtés de Greg Peters, qui quitte son poste précédent de directeur de l’exploitation.

Les actions de Netflix ont atteint un niveau élevé vers la fin de 2021 à près de 700 dollars, mais les choses se sont précipitées vers le sud en 2022 et en juin, ces mêmes actions se négociaient autour de 175 dollars. La reprise depuis l’été dernier a été assez stable, les actions se négociant actuellement à 337,21 $ au moment d’écrire ces lignes. Cela inclut une augmentation de près de sept pour cent sur la base des nouvelles d’aujourd’hui.