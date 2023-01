Un problème logiciel a laissé les lumières d’un lycée allumées pendant plus d’un an

Facepalm : La collecte de la lumière du jour peut aider les bâtiments à économiser de l’énergie et de l’argent en contrôlant intelligemment les systèmes d’éclairage, mais la méthode a échoué pour un lycée du Massachusetts de toutes les manières imaginables. Le cas illustre clairement les pièges du développement de logiciels et de l’installation de hardware sous contrat d’entreprise au sein d’une chaîne d’approvisionnement mondiale inhabituelle.

Depuis août 2021, un lycée du Massachusetts est incapable de contrôler correctement ses lumières en raison d’un problème logiciel. Le logiciel et le hardware contrôlant ce qui était censé être un système d’économie d’énergie sont devenus presque impossibles à réparer en raison des rachats d’entreprises et des fermetures de fabrication chinoises.

L’école secondaire régionale de Minnechaug à Wilbraham, dans le Massachusetts, utilise des ampoules fluorescentes et à DEL fixées à un système de collecte de la lumière du jour. Le système doit automatiquement atténuer et éclaircir les lumières tout au long de la journée en fonction des conditions ambiantes pour réduire la consommation d’énergie et économiser de l’argent.

Cependant, le 24 août 2021, une panne de courant a corrompu le logiciel qui a le contrôle exclusif du système d’éclairage. Depuis lors, les étudiants, les professeurs et le personnel de Minnechaug n’ont pas été en mesure d’atténuer les lumières pour les présentations vidéo ou de les allumer et de les éteindre pour les versions individuelles. Ils ne peuvent que dévisser des ampoules individuelles ou utiliser des disjoncteurs qui éteignent simultanément les lumières de sections entières de l’école.

Sinon, les lumières restent à pleine luminosité 24 heures sur 24. Le surintendant adjoint des finances du district scolaire estime que le problème coûte aux contribuables locaux des milliers de dollars par mois. Il y a probablement des préoccupations plus coûteuses à Wilbraham, mais les lumières de Minnechaug suscitent encore de nombreuses plaintes et vont à l’encontre des objectifs initiaux de réduction des coûts de l’école.

L’école n’a pas pu résoudre le problème immédiatement car l’entreprise qui a installé le système en 2012, 5th Light, a depuis changé de mains plusieurs fois. Après que l’école ait retrouvé le propriétaire actuel de 5th Light, Reflex Lighting, Reflex a eu du mal à trouver quelqu’un dans l’entreprise qui comprenne le système propriétaire.

Les consultants externes en logiciels n’ont pas pu corriger le logiciel, l’installation de minuteries ou d’interrupteurs marche/arrêt s’est avérée impossible, et Reflex a estimé que le remplacement de l’ensemble du système coûterait 1,2 million de dollars. La seule option restante était de réparer tout le hardware, mais le travail a subi de multiples retards car les perturbations de la chaîne d’approvisionnement en Chine ont affecté les puces requises.

Avec un peu de chance, les réparations devraient enfin avoir lieu pendant les vacances de printemps. L’école et Reflex prévoient d’ajouter un interrupteur de dérogation à distance au cas où une autre perturbation surviendrait.