Alphabet, la société mère de Google, licencie 12 000 employés

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une autre entreprise a rejoint la longue liste des géants de la technologie licenciant des pans entiers d’employés. Alphabet, la société mère de Google, a déclaré qu’elle supprimait 12 000 emplois dans le monde, soit environ 6 % de sa main-d’œuvre mondiale. La nouvelle survient quelques jours seulement après que Microsoft a confirmé qu’il supprimait 10 000 postes.

Le directeur général d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré au personnel que les suppressions d’emplois, qui auront un impact sur les emplois dans toutes les divisions de l’organisation, interviennent après un test rigoureux de l’entreprise. Le PDG a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici ».

Les indemnités de départ pour les employés américains comprennent au moins 16 semaines de salaire, leur prime 2022, des congés payés et six mois de couverture maladie. Pichai a remercié le personnel pour « travailler si dur » et leurs contributions « inestimables ».

« Bien que cette transition ne soit pas facile, nous allons soutenir les employés alors qu’ils recherchent leur prochaine opportunité », a déclaré Pichai. « D’ici là, veuillez prendre bien soin de vous pendant que vous absorbez cette nouvelle difficile. Dans ce cadre, si vous commencez tout juste votre journée de travail, n’hésitez pas à travailler à domicile aujourd’hui. »

Travailler dans la technologie est une profession à risque en ce moment. De nombreuses entreprises ont massivement augmenté leurs effectifs pendant la pandémie pour faire face à la demande accrue de leurs services à un moment où de nombreuses personnes étaient coincées à l’intérieur. La plupart des entreprises pensaient pouvoir maintenir ce niveau de croissance, mais 2022 s’est avérée être une année terrible pour l’économie, car l’inflation et les taux d’intérêt ont monté en flèche et les consommateurs ont limité leurs dépenses.

En plus des licenciements de Microsoft et maintenant d’Alphabet, Amazon a récemment confirmé qu’il licencierait un nombre record de 18 000 personnes, ce qu’il attribue à l’économie incertaine et à l’embauche rapide de l’entreprise tout au long de la pandémie.

L’industrie technologique a connu plus de licenciements au cours de la première semaine de janvier que pendant tout le mois de décembre. Selon le cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas Inc (via Bloomberg), près de 97 171 employés de la tech ont perdu leur emploi aux États-Unis depuis le début de 2022, en hausse de 649 % par rapport à l’année précédente, et cela n’inclut pas ceux que vient d’annoncer Alphabet.

Les bénéfices d’Alphabet au troisième trimestre ont diminué de 27 % en glissement annuel pour atteindre 13,9 milliards de dollars, ce qui a entraîné une réduction de ses embauches et des investisseurs appelant à des réductions de dépenses plus agressives. Les actions Alphabet ont augmenté de 1,8% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce des licenciements.