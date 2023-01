Les victimes de ransomwares refusent enfin de payer

En bref : les menaces de logiciels malveillants de type ransomware chiffrent les fichiers, puis demandent aux victimes de payer en crypto-monnaie si elles souhaitent récupérer leurs données. En 2022, cependant, le marché a commencé à changer car de moins en moins d’entreprises ont choisi de faire l’objet d’un chantage.

Selon les données fournies par la société d’analyse de blockchain Chainalysis, les revenus des ransomwares pour 2022 sont passés de 765,6 millions de dollars à au moins 456,8 millions de dollars, soit une baisse de -40,3 % d’une année sur l’autre. Le volume d’attaques est toujours aussi impressionnant, mais le nombre de victimes qui refusent de payer la rançon a également augmenté.

En collaboration avec Coveware, Chainalysis a constaté une forte réduction du nombre de victimes de ransomwares prêtes à payer : elles étaient 76 % en 2019 mais seulement 41 % en 2022. C’est une tendance « très encourageante », selon Chainalysis, probablement influencée par différentes raisons.

Les victimes de ransomwares ont réalisé que même si elles paient la rançon, rien ne garantit qu’elles récupéreront leurs données ou que l’acteur du ransomware supprimera les fichiers « volés » sans les vendre à des tiers sur le dark web. La perception publique du phénomène des rançongiciels a également mûri, de sorte que les fuites de données ne comportent pas les mêmes risques pour la réputation de la marque que ces dernières années.

Les entreprises et les organisations publiques, qui sont les principales cibles des opérations modernes de ransomware, ont également développé de meilleures stratégies de sauvegarde, de sorte que la récupération des données est une affaire beaucoup plus propre et plus facile qu’elle ne l’était il y a quelques années à peine.

Les compagnies d’assurance sont également beaucoup moins susceptibles de permettre à leurs clients d’utiliser un paiement d’assurance pour répondre à une demande de rançon. Enfin, comme de nombreuses opérations de rançongiciels sont basées en Russie, les victimes qui décident de payer pourraient faire face aux lourdes conséquences juridiques entraînées par les sanctions économiques contre le pays après l’invasion de l’Ukraine.

Même si les victimes ne paient pas autant qu’avant, le secteur des ransomwares est tout sauf mort : en 2022, la durée de vie moyenne des souches de logiciels malveillants de cryptage de fichiers est passée de 153 jours à seulement 70 jours d’une année sur l’autre. L’opération de ransomware « Conti » a pris fin tandis que d’autres opérations de ransomware en tant que service (raas) ont été mises en ligne, notamment Royal, Play et BlackBasta. LockBit, Hive, Cuba, BlackCat et Ragna étaient toujours en activité (et demandaient toujours des paiements de rançon) à la fin de 2022.