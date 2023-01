Adieu Google Stadia : le service pour jouer dans le cloud a définitivement fermé ses serveurs

Les utilisateurs ne pourront plus accéder à leurs bibliothèques numériques de titres achetés au cours de ces années, à partir de 2019, lors du lancement du service Google.

Le matin du 19 janvier, Google Stadia a définitivement fermé ses serveurs. Cela indique que les utilisateurs ne pourront plus accéder à leurs bibliothèques numériques de titres achetés au cours de ces années, à partir de 2019, lorsque le service Google a été lancé. La fermeture de Stadia est intervenue quelques heures avant que Google n’annonce plus de 12 000 licenciements dans le monde.

Quant au contrôleur Stadia, la société a publié ces derniers jours une mise à jour pour le rendre utilisable sans fil sur les PC, les Mac et les systèmes Android. De cette façon, vous évitez d’avoir un ornement inutilisé dans votre maison.

L’échec de Google Stadia

En septembre dernier, le vice-président et directeur général de Stadia, Phil Harrison, a publié un communiqué de presse sur la fermeture définitive du service, prévue pour janvier 2023. « Bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, le coup de pouce que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à fermer notre service de streaming Stadia », a écrit Harrison. Suite au communiqué de presse, les remboursements ont commencé pour les clients qui avaient cru en Google.

Aujourd’hui s’achève la triste épopée de Google Stadia, un service présenté en 2019 comme une nouvelle manière de concevoir les jeux vidéo, non plus liée à des plateformes spécifiques. Cependant, la communication initiale peu claire a rapidement inversé le cours de l’échec. Google Stadia était en effet présenté comme « le Netflix des jeux vidéo », c’est-à-dire un service d’abonnement qui aurait mis à disposition un catalogue de jeux, dont des exclusifs développés par les équipes internes de Google, jouables dans le cloud sur n’importe quel appareil grâce à la puissance des serveurs.

Ceci du moins sur le papier, car en réalité il fallait acheter les différents titres individuellement afin de les jouer. Par la suite, la croissance progressive des services concurrents (comme le xCloud de Microsoft) et la perte d’exclusivités, qui s’est accompagnée de la fermeture des équipes internes en 2021, ont sanctionné la faillite de Stadia. Et cela malgré l’excellent échafaudage technologique sur lequel reposait le service. C’est l’un des plus gros flops de l’histoire du jeu vidéo.