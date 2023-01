Toute l’histoire de la chanson fantôme que l’on entend sur le Golden Gate Bridge

Depuis 2020, chaque fois que le vent se lève, le pont de San Francisco fait des bruits étranges, et l’origine du son semble être un défaut dans une balustrade.

Le Golden Gate Bridge chante. Parfois, cela ressemble à un harmonica fantomatique, parfois au gémissement d’un moine ou à un kazoo sifflant. Le pont de San Francisco a suscité la curiosité des détectives amateurs qui errent à la recherche de l’origine du son. En réalité, la cause est là pour tout voir.

Sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui partagent des vidéos du pont emblématique et ci-dessous, le son fantomatique qui le caractérise depuis 2020. Pour être précis c’est une fréquence de 440 hertz, qui émet la note de musique A. Il serait parfait pour accorder un hautbois. Maintenant dans le pipeline, ils conçoivent une solution pour faire taire le Golden Gate Bridge pour toujours.

Commentaires sur les réseaux sociaux à la chanson du pont

Chacun avait son mot à dire. Le compte @psychunseen a tweeté « les vents semblent créer un hurlement éthéré à travers la structure, c’est tellement fort que les gens peuvent l’entendre dans leurs voitures pendant qu’ils conduisent. »

Certains l’ont qualifiée de chanson « apaisante », d’autres ont un son « effrayant et insupportable ». Une femme a simplement blâmé les « extraterrestres » et un utilisateur a écrit : « Cela ressemblait à un bruit que j’imagine que les geôliers utilisent pour torturer les prisonniers ».

Un producteur de musique électronique, d’autre part, a déclaré sur Twitter qu’il avait même échantillonné le son du Golden Gate Bridge pour l’insérer dans une bande-son sur le thème de l’horreur. Un blogueur local a créé une liste de lecture mettant en vedette les réverbérations ambiantes du Golden Gate Bridge pour aider les auditeurs à traverser ces nuits blanches sans son.

Pourquoi le pont crie-t-il ?

Des détectives amateurs ont donc commencé à errer sur le Golden Gate Bridge et les rues vallonnées de la ville qui l’entourent pour déterminer d’où venait ce son. Il suffit d’un peu de vent pour entendre d’étranges hurlements résonner au-delà du pont. « Après des recherches approfondies sur ce phénomène, nous avons déterminé que le son provient d’une nouvelle balustrade plus profilée que nous avons installée sur le trottoir ouest », a déclaré le porte-parole de l’équipe chargée de l’étude du pont, Paolo Cosulich-Schwartz, au journal britannique The Guardian. faisait partie d’une rénovation du Golden Gate Bridge conçue pour protéger le pont pour les générations futures en lui permettant de résister à des vents forts et soutenus allant jusqu’à 100 mph. »

Le nouveau garde-corps pour résister aux rafales de vent

En fait, le bruit a commencé en 2020 lorsque la structure a subi des modifications pour résister à la puissance des rafales de vent et qu’un garde-corps avec des lattes plus minces a été ajouté, ce qui est également utile pour décourager les suicides. Et ainsi, lorsque les vents voraces de la ville frappent le pont nouvellement installé, le Golden Gate Bridge hurle.

« De nouvelles lattes de garde-corps plus minces ont été installées pour s’assurer que le pont n’atteint pas la même fin que le pont malheureux de Tacoma Narrows à Washington », qui a commencé à se balancer sauvagement dans le vent, puis s’est effondré en 1940, peu de temps après. construit. « C’était donc un projet que nous devions faire », a ajouté Cosulich-Schwartz, « avec les impacts du changement climatique conduisant à des événements météorologiques plus graves, il était d’autant plus urgent de le terminer le plus tôt possible. »

La solution de l’ingénieur

Il y en a qui s’y sont habitués, à tel point qu’ils s’attachent au hurlement. « J’aime le son », a déclaré Brianne Howell, résidente de West San Francisco, au Guardian. « Cela me rappelle le son d’un film quand quelque chose d’effrayant est sur le point de se produire. Je pense que c’est un peu triste de s’en débarrasser. Mais de nombreux habitants se sont plaints des « cris constants chaque fois que le vent commence à se lever ».

Une proposition a déjà été esquissée pour résoudre le problème. La solution gagnante pourrait être un clip en forme de U placé au bout de chaque lamelle pour stopper le flux d’air et donc le hurlement du vent. Lors des tests, les clips ont réduit tous les sons de 75 % et les bruits n’étaient audibles que dans des vents supérieurs à 101,4 km/h.

L’installation de clips sur les 12 000 lattes ne sera pas bon marché, selon les ingénieurs : les nouvelles modifications coûteront environ 450 000 $. « La solution proposée sera invisible et, surtout, n’affectera pas la stabilité structurelle par vent fort. L’installation devrait être achevée au cours du premier semestre 2023 », indique la proposition.