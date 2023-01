Adieu la compression, WhatsApp travaille maintenant sur une option pour envoyer des images de haute qualité

En réalité, il existe déjà une solution pour partager des photos et des vidéos en gardant la résolution d’origine, mais cela prend beaucoup de temps et ne permet pas de voir l’aperçu. La nouvelle fonctionnalité a été anticipée par le portail WABetaInfo.

Une photo envoyée sur WhatsApp ne marche pas, elle est compressée, granuleuse, collée en 1600 pixels. Mais, selon le portail spécialisé WABetaInfo, ce n’est qu’une question de temps. En effet, l’application de messagerie réfléchit à une nouvelle solution pour envoyer et recevoir des images, même en haute qualité. Pour le moment ce n’est pas encore possible. En effet, les plans B sont souvent utilisés, par exemple le partage de photos sur Telegram.

Il n’y a que trois options de téléchargement sur l’application de messagerie : automatique, économiseur de données et meilleure qualité. Même si vous choisissez la dernière, une photo moins compressée apparaît à l’écran que d’habitude mais toujours plus compressée que la photo d’origine.

WhatsApp a été initialement pensé comme une application de messagerie instantanée, donc rapide et immédiate. Pour réduire le trafic généré par les utilisateurs, il a décidé de compresser les images, un moyen facile de pouvoir les envoyer et les recevoir dans les plus brefs délais. Ainsi l’application de messagerie réduit la taille des photos à 1600 pixels sur le côté long et ne permet pas d’envoyer des vidéos supérieures à 16 Mo. De plus, si une photo est soumise, elle deviendra de plus en plus imparfaite car l’application applique une compression JPEG à une image déjà compressée.

La nouvelle fonctionnalité

Maintenant, l’équipe de Mark Zuckerberg travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de maintenir la qualité des clichés même s’ils sont envoyés sur WhatsApp. Le dernier en développement implémentera l’élément Photos HD, qui apparaîtra dans les paramètres lorsque vous sélectionnerez une image et vous permettra de l’envoyer dans la qualité d’origine. WhatsApp prévoit d’intégrer une nouvelle icône de réglage dans l’en-tête qui permettra aux utilisateurs de configurer la qualité de n’importe quelle photo.

L’astuce pour partager déjà des images haute résolution

En fait, vous pouvez déjà envoyer les fichiers se trouvant la qualité d’origine. Pour envoyer des images en pleine résolution, appuyez simplement sur l’icône du trombone et choisissez « Documenter et parcourir d’autres documents ». À ce stade, il sera possible de sélectionner n’importe quel fichier, photo ou vidéo. En utilisant cet expédient, le contenu transmis conservera les dimensions d’origine et WhatsApp n’appliquera aucun type de compression. Pour les télécharger, cliquez simplement avec le bouton droit et enregistrez l’image sur votre PC ou appuyez sur le fichier pour le télécharger sur votre smartphone. Évidemment, il y a des inconvénients, tout d’abord l’envoi et la réception de photos et de vidéos prendront plus de temps, puis il ne sera pas possible de prévisualiser le contenu.

Quand la nouvelle solution sortira-t-elle ?

La nouvelle fonctionnalité pour ne pas compresser les images et les vidéos a été découverte par WABetaInfo dans la version 2.23.2.11 de WhatsApp Beta pour Android. Cependant, cette option n’est pas encore disponible et on ne sait pas quand elle sera publiée. Pendant ce temps, les développeurs travaillent déjà sur le déplacement de l’historique des discussions vers un nouvel appareil Android sans utiliser Google Drive. De plus, l’application a également reçu une nouvelle mise à jour, Suppression accidentelle, qui vous permet de récupérer les messages supprimés.