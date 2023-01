Adieu le programme Office Insider, voici Microsoft 365 Insider

Le géant de Redmond est en pleine transformation. De Microsoft, ils ont décidé de se passer du nom légendaire d’Office au profit du programme Microsoft 365 Insider. Conformément à la récente poussée de la marque Microsoft 365. Tous les Office Insiders continueront de recevoir les mises à jour Insider. Il s’agit d’une extension du programme actuel, pas d’un changement par rapport à ce qui était déjà disponible.

Le programme Microsoft 365 Insider commence son voyage

Le programme Office Insider a été initialement lancé fin 2015. Il continuera d’exister sous la nouvelle marque et les utilisateurs pourront essayer les fonctionnalités d’Office et fournir des commentaires à Microsoft via le programme Microsoft 365 Insider. Le nouveau nom s’aligne plus étroitement sur la vision actuelle de Microsoft pour ses logiciels et élargit la gamme de produits que les initiés peuvent essayer.

Microsoft 365 s’est développé au fil des ans pour inclure plusieurs applications qui ne font pas partie de la suite Office. Microsoft a précisé qu’il continuerait à utiliser la marque Office le cas échéant, mais la société a largement changé pour le nom Microsoft 365. En particulier, les consommateurs et les entreprises peuvent continuer à acheter Office 2021 en tant que produit autonome et les plans Office LTSC.

Un article de blog Insider annonce le nouveau nom du programme. Il comprend quelques questions et réponses, telles que « ce qui change » Oui « quand ces changements auront-ils lieu ». En bref, le programme s’étend pour inclure des applications et des services Microsoft 365 qui ne font pas partie de la suite Office. Les changements ont déjà commencé à se déployer et se poursuivront jusqu’en mars 2023.

Un changement encore risqué du fait de l’implantation de la marque Office. Cependant, chez Microsoft, ils sont convaincus de ce changement avec la croissance d’Office. La marque n’est plus seulement une suite bureautique, c’est bien plus.