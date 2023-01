Windows 11 (Build 25281) arrive sur le canal de développement Windows Insider

La build 25281 vient d’arriver sur le canal de développement Windows Insider. Les points forts de cette version sont les améliorations apportées à l’apparence de Windows Spotlight et la nouvelle page « Graphiques » dans la section Paramètres. De plus, comme d’habitude, nous avons un bon nombre de corrections de bugs. Voyons tout ce que nous apporte ce Build 25281 !

Nouveautes

Améliorations de Windows Spotlight

À partir de cette version, Microsoft commence à tester différents traitements pour l’apparence de Windows Spotlight. Tous les traitements continueront de partager les fonctionnalités de base existantes de Windows Spotlight, telles que le survol de l’icône du bureau, le clic droit sur l’icône du bureau et le double-clic sur l’icône du bureau.

Les traitements pour Spotlight comprendront une interface utilisateur plus riche autour de l’affichage du titre et de la description et en apprendront plus sur l’image affichée sur le bureau via Spotlight. Ils testent également différentes façons de passer à différentes images avec des aperçus, une expérience en plein écran et une expérience réduite. Les Dev Channel Insiders verront différents traitements sur leurs PC, donc tout le monde ne verra pas la même chose et les traitements seront affichés en anglais uniquement.

Pour activer Windows Spotlight sur votre PC, faites un clic droit sur le bureau et choisissez « Personnaliser », puis choisissez le nouveau thème Spotlight. De plus, vous pouvez directement activer Windows Spotlight en allant dans Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan et en choisissant l’option dans le menu déroulant « Personnaliser votre arrière-plan ».

Changements et améliorations

Paramètre

Conformément aux nouveaux principes de conception de Windows 11, Microsoft a repensé la page des paramètres graphiques dans Paramètres > Affichage > Graphiques pour vous aider à atteindre plus facilement les paramètres graphiques tels que « Préférence GPU » et « HDR automatique ». La fonctionnalité de ces paramètres reste inchangée par rapport aux versions précédentes de Windows, mais nous avons maintenant une apparence visuelle plus simple. Pour plus d’informations sur les paramètres graphiques dans Windows 11, consultez cet article de blog DirectX.

Lors de la suppression d’un appareil Bluetooth couplé depuis Paramètres > Bluetooth et appareils, vous ne recevrez plus de message de confirmation avant de le supprimer.

Correctifs

Barre des tâches et barre d’état système

Mise à jour de l’icône de l’imprimante dans la barre d’état système lors de l’impression de quelque chose afin qu’elle s’aligne mieux avec les autres icônes modernes.

Lorsque vous naviguez dans la barre des tâches avec WIN + T et les touches fléchées, le Narrateur doit indiquer la position de l’icône de l’application (par exemple, l’Explorateur de fichiers peut indiquer « l’un des quinze », s’il est en première position et qu’il y a 15 icônes d’application sur le barre des tâches).

Navigateur de fichiers

Mise à jour de la boîte de dialogue d’erreur lorsque la découverte du réseau est désactivée pour pointer vers l’emplacement correct pour l’activer.

Correction d’un bug dans explorer.exe qui pouvait survenir lors de la fermeture de l’explorateur de fichiers.

Paramètre

Correction d’un problème où le SSID n’était pas renseigné sur la page de propriétés de votre Wi-Fi dans les paramètres réseau et Internet.

Dans le cas où la boîte de dialogue UAC apparaît lors du basculement d’un réseau entre privé et public, la boîte de dialogue UAC doit apparaître au premier plan plutôt que derrière les autres fenêtres.

Correction d’un problème qui empêchait la réouverture des paramètres rapides après être allé dans la section Wi-Fi et avoir fermé le menu déroulant.

La fenêtre

Cliquez avec le bouton droit sur un groupe de se casser dans la vue des tâches et en sélectionnant « afficher ce groupe sur tous les ordinateurs de bureau » ne devrait plus planter explorer.exe.

Autres

Correction d’un problème où Narrator n’annonçait pas quand la fenêtre @mentions apparaissait dans Outlook.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage et l’échec de certaines désinstallations d’applications dans les dernières versions.

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage de la fenêtre du spouleur d’impression Windows dans les dernières versions.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher SQL Server Management Studio de démarrer.

REMARQUE : Certains des correctifs répertoriés ici dans les versions de Dev Channel Insider Preview peuvent être inclus dans les mises à jour de maintenance de la version Windows 11.

Problèmes connus

Général

L’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner sur les ordinateurs Arm64. Une solution de contournement consiste à utiliser le chemin Hello PIN.

Certains utilisateurs connaissent des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l’installation de versions récentes. Ils enquêtent activement sur ce problème.

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels certains initiés connaissent des blocages lors de l’utilisation du navigateur et de certaines autres applications après la version précédente de Dev Channel.

Barre des tâches et barre d’état système

La barre des tâches est parfois réduite de moitié lors de l’utilisation de la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Vous pouvez également voir ce problème sur les moniteurs secondaires.

Rechercher dans la barre des tâches

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des nombreux traitements différents pour la recherche dans la barre des tâches qui ont commencé à être déployés sur Windows Insiders avec la version 25252 :

Dans certains cas, il n’est pas possible de modifier la zone de recherche de la barre des tâches pour qu’elle s’affiche uniquement sous forme d’icône via les paramètres de la barre des tâches. Pour résoudre ce problème, passez d’abord à une autre option, puis vous devriez pouvoir choisir de n’afficher que l’icône.

Le Gestionnaire des tâches