Parce que sur Instagram y’a des faux comptes qui likent nos stories

Le mécanisme est toujours le même. Ces comptes montrent qu’ils sont intéressés par nos profils pour attirer des followers et des vues. Dans tous les cas que nous avons analysés, il s’agit de faux profils qui renvoient à des portails de rencontres en ligne.

Resquephynnet1971 est une fille afro-américaine. Dans la bio de son profil Instagram, il nous dit qu’il cherche un petit ami. Il a trois photos, 12 followers et une poignée de likes. Sur toutes les photos, elle montre son corps d’une manière discrètement généreuse. Zeiherquiswear1978 est toujours une fille afro-américaine. Dans la bio de son profil Instagram, elle nous dit également qu’elle cherche un petit ami. Cette fois, elle a quatre photos, 11 followers et encore une fois ses poses sont assez explicites.

Ce n’est pas fini. Zeiherquiswear1978 et Resquephynnet1971 ont trois autres choses en commun : ils sont la même personne, leurs profils sont créés avec des photos volées et dans les dernières 24 heures ils nous ont donné un joli like sur nos Stories Instagram. En faisant une recherche d’images, il est difficile de comprendre d’où viennent les photographies utilisées pour créer ces deux profils. Les deux apparaissent dans des dizaines de faux profils qui se reproduisent de la même manière sur Twitter, Instagram et les sites de rencontres.

Où mènent les faux comptes Instagram

En plus de Resquephynnet1971 et Resquephynnet1971, le nombre de faux comptes qui aiment nos stories sur Instagram a augmenté ces dernières semaines. L’objectif est clair. En voyant la même chose, l’utilisateur devient curieux, clique sur le profil, puis décide peut-être de donner un clic sur le lien en surbrillance situé juste en dessous de la biographie.

INSTAGRAM | La bio d’un des faux profils

L’atterrissage est évident. Dans la plupart des profils que nous avons vus, le lien renvoie au même site de rencontres : lightdatings.life. Sur la page d’accueil, vous pouvez trouver des diaporamas avec des photos de plusieurs filles pas exactement habillées qui promettent des rencontres à quelques kilomètres. Le tout bien sûr en échange de quelques personnes données. Sur le portail WhoIs, nous avons analysé l’historique de ce domaine. Vous pouvez voir juste une petite information : le domaine a été enregistré il y a environ six mois aux États-Unis.

L’évolution de l’ancienne méthode follow/unfollow

Technologies différentes, mécanismes similaires. Instagram a introduit la possibilité d’aimer les histoires depuis février de l’année dernière. L’option est utilisée pour augmenter l’interaction et donner la possibilité de répondre au contenu avec une action rapide sans avoir à choisir une réaction.

Choisir ces comptes pour mener une campagne de spam via cet outil n’a rien de nouveau. Ces dernières années, nous avions constaté la même dynamique avec des comptes qui suivaient notre profil pour être suivis à leur tour (follow/unfollow) ou encore avec ceux qui regardaient nos histoires en espérant être réciproques.

Si vous souhaitez vous protéger de ce type de spam, vous pouvez essayer de transformer votre compte de public en privé, afin de pouvoir consulter tous les profils qui souhaitent vous suivre et voir vos histoires. Dans tous les cas, les conseils sont toujours les mêmes. Dès que vous voyez un profil qui vous semble faux, évitez d’interagir et de cliquer sur tout lien qui vous est proposé.