La dernière vidéo d’Atlas est impressionnante : le robot bipède saute, déplace des objets et se déplace comme un humain

Atlas sait sauter, courir et attraper des objets avec ses « mains ». Le robot n’est pas encore sur le marché, mais l’objectif de l’entreprise est de l’intégrer dans les usines et les chantiers.

Ce n’était qu’une question de temps, Boston Dynamics a présenté Atlas, son robot humanoïde capable de faire des sauts et de ramasser des objets avec ses mains en forme de pince.

Jusqu’à présent, les robots étaient des mules agiles pour les tâches les plus difficiles, mais le dernier prototype de l’entreprise ressemble beaucoup plus à un être humain plutôt indépendant, et donc à un monde où les machines et les gens travaillent côte à côte. Il semble devenir de plus en plus concret. .

La pince d’Atlas

Ce qui différencie l’humanoïde de toutes les versions déjà publiées par l’entreprise, c’est la pince à griffes composée d’un doigt fixe et d’un doigt mobile. Comme l’explique Boston Dynamics, les grappins ont été conçus pour les tâches de levage lourdes.

Dans la vidéo publiée par la société le 18 janvier, Atlas court, saute, attrape un sac de sport, grimpe sur un échafaudage et le tend au maçon. Pour le moment, seul le Robonaut de la NASA pouvait rivaliser avec l’androïde Boston Dynamics.

Les humanoïdes seront-ils la nouvelle main-d’œuvre ?

« Le rêve des humanoïdes est qu’ils soient capables de faire tout ce que nous faisons, n’est-ce pas ? » a expliqué Scott Kuindersma, chef d’équipe chez Boston Dynamics. « Un robot humanoïde conviendra à des applications telles que la fabrication, le travail en usine, la construction, ces endroits où un humanoïde s’intègre très bien en effet, avec sa nature bimanuelle, sa capacité à se tenir debout, à déplacer des objets lourds et à travailler dans des espaces traditionnellement conçus pour le travail humain.

Ils ne sont pas seuls dans cette entreprise. Elon Musk a également mis l’accent sur la robotique en présentant Optimus, un robot bipède « qui travaillera un jour dans les usines Tesla ». Musk a montré un prototype du robot au public fin 2022, et les experts ont expliqué que même si l’entreprise a fait des progrès, le projet est encore immature.

Quand les robots seront-ils disponibles

« Nous ne réfléchissons pas seulement à la façon de faire bouger le robot de manière dynamique dans son environnement, comme nous l’avons fait dans Parkour et Dance », a déclaré Kuindersma. « Maintenant, nous commençons à lancer Atlas et à réfléchir à la façon dont le robot devrait être capable de détecter et de manipuler des objets dans son environnement. » La déclaration d’intention est claire mais Boston Dynamics n’a publié aucune prédiction sur quand et comment Atlas pourra commencer à travailler aux côtés des humains.

Dans un article de blog, le directeur du contrôle, Ben Stephens, a ajouté : « Nous sommes encore loin des robots bipèdes qui peuvent travailler de manière fiable aux côtés des gens. La manipulation est une vaste catégorie et nous avons encore beaucoup de travail à faire », a ajouté Stephens. « Mais cela donne un aperçu de la direction que prend le terrain. C’est l’avenir de la robotique ».

Vidéo Boston Dynamics

La séquence montre Atlas avec ses pinces ramassant du bois de construction et un sac à outils en nylon. Ensuite, il prend une boîte 2 × 8 et la place entre deux boîtes pour former un pont. L’humanoïde récupère alors un sac d’outils et se précipite sur le pont en sautant sur l’échafaudage de construction. « Le mouvement final d’Atlas, un retournement multi-axes inversé à 540 °, ajoute une asymétrie au mouvement du robot et est beaucoup plus difficile que le parkour précédent », a déclaré la société.

L’avenir de la robotique

Atlas est le dernier prototype de la société, et il devra encore être correctement testé avant d’atteindre le marché. Boston Dynamics n’a que deux robots à vendre : Stretch et Spot. Stretch est une machine à roues avec un énorme bras conçu pour déplacer des boîtes dans les entrepôts. Spot, quant à lui, est un robot à quatre pattes principalement utilisé pour effectuer des activités de surveillance et d’inspection, agissant comme une caméra de vidéosurveillance à distance ou cartographiant les chantiers de construction et les usines avec des scanners 3D. Il a également été utilisé pour surveiller les fouilles de Pompéi.

Kuindersma a expliqué que « la vidéo veut communiquer que nos recherches sur Atlas se développent », donc il n’y a pas de communication officielle. Pour le moment, Boston Dynamics n’a donné au public que quelque chose d’amusant à regarder. Mais, à la fin , même pour Spot, tout a commencé avec des chiens robots dansant au rythme de Spot me up des Rolling Stones.