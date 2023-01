Meta exec dit que le métaverse finira par être aussi important que les smartphones

Une patate chaude : êtes-vous enthousiasmé par le métaverse ? Probablement pas. Mais le chef de produit de Meta, Chris Cox, pense que les opposants auront un jour tort : lorsque la plateforme de réalité virtuelle deviendra si importante dans notre vie quotidienne qu’elle sera comparable aux smartphones.

S’exprimant lors d’un panel sur la technologie VR au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, hier (via Insider), Cox a déclaré que Meta pense qu' »un jour, cette plate-forme informatique sera aussi importante que le smartphone l’est devenu dans notre vie ».

Cox a déclaré que Meta essayait de créer une gamme de produits de réalité virtuelle depuis près d’une décennie qui soit abordable, accessible et impressionnante. L’idée est de l’intégrer dans un large éventail de domaines, des expériences sociales et de la forme physique aux jeux, à la médecine et au développement de médicaments. Meta veut également qu’il soit utilisé pour concevoir des baskets et des voitures.

Peu de gens partagent cette vision optimiste d’un métaverse devenant aussi répandu et important que les smartphones. Un analyste a récemment prédit que la plupart des projets commerciaux du métaverse auront fermé leurs portes d’ici 2025. Il y a également eu une enquête auprès de près de 10 000 adolescents l’année dernière dans laquelle la moitié ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés par le métaverse. Même certains membres du personnel de Meta ne sont pas convaincus.

Une autre préoccupation pour les défenseurs pourrait être la baisse des ventes de VR en 2022, bien qu’une hausse induite par la pandémie d’un an plus tôt ait joué un rôle dans la baisse des chiffres, certes. Le récent départ de John Carmack, qui a quitté l’entreprise avec des mots accablants, a également été un coup dur.

Cox pense que l’un des plus gros problèmes du métaverse dans sa forme actuelle est son manque d’interopérabilité avec d’autres plates-formes. « Je pense qu’Internet est une très bonne façon de penser le métaverse, car certaines parties d’Internet sont très cohérentes les unes avec les autres », a-t-il déclaré, un exemple de l’interopérabilité qui « n’existe pas encore pour le métaverse ».

Le patron du méta, Mark Zuckerberg, continue de miser gros sur le métaverse. Reality Labs, la division Meta responsable de ses ambitions métavers, a perdu environ 16 milliards de dollars depuis le début de 2021. Mais la foi de Zuck reste inébranlable ; le PDG dit que les récompenses pour tous ces investissements n’apparaîtront pas avant une autre décennie, date à laquelle la plate-forme de réalité virtuelle pourrait potentiellement commencer à gagner des centaines de milliards, voire des billions de dollars.