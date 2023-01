Donald Trump supplie Facebook de récupérer son compte

L’entreprise avait décidé de lever l’interdiction en reportant une décision officielle à janvier 2023, selon les experts l’ancien président ne devrait pas revenir sur les réseaux sociaux.

Facebook épuise ceux qui ne l’ont pas, et maintenant Donald Trump veut revenir sur les plateformes Meta. En revanche, il est temps pour lui de commencer à promouvoir sur les réseaux sociaux sa campagne électorale de 2024. Pour cette raison, il a présenté une pétition pour rétablir ses comptes. L’ancien président a été banni de Facebook il y a deux ans après les émeutes de Capitol Hill déclenchées par ses partisans.

La demande de Donald Trump

Dans une lettre à Meta publiée par NBC News mercredi, les conseillers de Trump ont fait valoir que l’interdiction « a considérablement déformé et inhibé le discours public » et devrait être levée. Son comité de campagne a exhorté l’entreprise « à ne pas faire taire un candidat à la présidentielle ». Un avocat du magnat a également envoyé une lettre à Mark Zuckerberg, demandant « une réunion pour discuter de sa réadmission rapide ». Il est déjà revenu sur Twitter, après qu’Elon Musk a racheté la plateforme en 2022. Mais l’ancien président n’a pas tweeté depuis, choisissant de rester sur la plateforme rivale, Truth Social.

Il y a cependant un hic, les comptes Facebook et Twitter de Trump comptent respectivement 34 millions et près de 88 millions de followers. Sur Truth Social, moins de 5 millions de personnes le suivent. Et, étant donné que ses comptes ont joué un rôle crucial lors de la campagne électorale de 2016, l’ancien président est prêt à se battre pour rétablir son courant social. En fait, à la mi-novembre, il a officiellement annoncé sa candidature pour 2024, essayant de remporter la victoire républicaine aux élections de mi-mandat.

L’attaque du Capitole

Le 6 janvier 2020, une horde d’extrémistes de droite a attaqué le Capitole contestant la victoire de Joe Biden. L’ensemble de la manœuvre a été manœuvré par Donald Trump qui, en donnant des ordres sur ses réseaux sociaux, a incité les troupes et déplacé les rangs de la révolte. Le résultat, en plus des bureaux détruits et des bureaux renversés, a été neuf morts, dont des suicides parmi les forces de l’ordre. L’ancien président s’est également adressé à Twitter pour critiquer son adjoint, Mike Pence, pour ne pas avoir arrêté la certification lors de l’attaque de Capitol Hill.

Le verdict de Meta tombera en janvier

Meta a expliqué qu' »elle annoncera une décision dans les semaines à venir ». Leur verdict vient d’un délai auto-imposé. En effet, au départ l’entreprise avait décidé de bannir l’ancien président indéfiniment, puis a choisi de laisser passer deux ans et de reporter le verdict officiel à janvier 2023. Pour décider de réintégrer ou non Donald Trump, l’entreprise a expliqué avoir fixé constituer un groupe de travail interne « qui réunit des personnalités de haut niveau de l’organisation, pour aboutir à une décision finale ».

L’avis des experts

L’exil de Trump a ouvert une scission politique. D’un côté les Républicains qui se moquaient de la censure technologique, de l’autre ceux qui critiquaient les mesures fades et tardives de la Big Tech. Les experts ont souligné que ramener Trump pourrait être un pari, compte tenu de sa rhétorique extrémiste et de son penchant pour la diffusion de la désinformation.

Non seulement cela, « le comportement et le discours de Trump se sont considérablement aggravés depuis qu’il a été suspendu pour la première fois de la plate-forme Facebook », a expliqué James Steyer, fondateur et PDG de l’organisation de sécurité en ligne Common Sense Media. « Lui permettre de revenir maintenant serait un sérieux affront à notre démocratie et aux normes publiquement déclarées de Meta. L’interdiction devrait être rendue permanente. »