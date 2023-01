La page la plus recherchée sur Wikipédia en 2022 est celle de Cléopâtre, et la raison est absurde

Google Assistant est à l’origine de l’anomalie, et le cas anodin montre très bien le pouvoir des entreprises de haute technologie pour façonner et diriger l’attention du public.

Taha Yasseri, sociologue et professeur à l’University College Dublin, collecte des statistiques Wikipédia chaque année vers le mois de décembre pour « comprendre quels événements ont le plus capté l’attention du public ».

En 2020, la pandémie, les élections présidentielles américaines et la mort de Kobe Bryant, 2021 ont plutôt placé le Squid Game, le championnat d’Europe de football masculin et la mort du prince Philip sur le podium. Tout était prévisible, mais lorsque Yasseri ouvre le classement 2022, il doit lire deux fois l’entrée en tête de liste, en fait Cléopâtre est en première position avec 55 millions de vues.

Le classement 2022 des pages les plus vues sur Wikipédia

Peu de temps après, le classement suit de manière prévisible. En deuxième place, l’invasion russe de l’Ukraine, et la vie de Jaffrey Dahmer, le tueur en série américain décédé en 1994, qui a eu plus de 54 millions de vues grâce à la série à succès Netflix Monster : The Jeffrey Dahmer Story. Puis la mort de la reine Elizabeth, la Coupe du monde de football masculin, Elon Musk et Johnny Depp. Il ne manque pas de ce que Yasseri appelle les « favoris éternels », à savoir la Bible et YouTube. Tous normaux sauf Cléopâtre en première place.

La renommée de la reine égyptienne est incontestée, en ce moment un remake du blockbuster de 1963 est tourné à Hollywood et la société de paris Caesars Sportsbook l’a dépeinte dans une publicité diffusée pendant le Super Bowl. Mais cela ne suffit pas à expliquer les 55 millions de vues.

Non seulement cela, comme le souligne Yesseri dans The Conversation, la recherche « ne montre pas le schéma typique de déclin rapide de l’attention du public. Mes collègues et moi avons découvert dans nos travaux antérieurs que l’attention en ligne a généralement une courte durée de vie de cinq à huit jours, similaire à ce que nous voyons dans le cas de la page Dahmer. »

Comment Google a influencé les recherches

Yesseri ne trouve pas d’explication et se tourne donc vers le Web pour chercher de nouvelles réponses. La première suggestion vient de Twitter, « un utilisateur m’a expliqué que l’application Google Assistant pourrait être responsable de cette anomalie ».

L’application, qui utilise la reconnaissance vocale pour permettre aux utilisateurs d’interagir avec leur téléphone par la conversation, a été lancée en 2016. Elle est désormais intégrée dans au moins un milliard d’appareils et compte plus de 500 millions d’utilisateurs mensuels. Une fois installé, Google Assistant propose quelques exemples de demandes pour commencer à utiliser l’application.

Celles-ci incluent : « Ouvrir YouTube », « Rechercher sur le Web combien d’onces il y a dans une tasse ? » ou : « Afficher Cristiano Ronaldo sur Instagram ». Parmi les suggestions fournies par l’application, il y a aussi « Essayez de dire : montrez Cléopâtre sur Wikipédia ». Et c’est ainsi que 55 millions de personnes ont compris l’allusion.

Parce que la Big Tech peut façonner le public

Avant que Google Assistant n’atteigne 2020, les vues annuelles de Cléopâtre étaient d’environ 2,5 millions. Deux ans plus tard, ils ont grandi 22 fois plus. « L’exemple de Cléopâtre met en évidence l’impact que des décisions apparemment minimes prises par des designers peuvent avoir en attirant l’attention collective sur certains sujets et problèmes, parfois avec des conséquences plus graves ».

En effet, Google a déjà été accusé en 2019 de classer les résultats de recherche en donnant la priorité à ses produits. Le géant de l’Internet a utilisé des listes noires, des ajustements d’algorithmes et une armée d’entrepreneurs pendant des années pour façonner ce que les utilisateurs voient. Un mécanisme qui est allé au-delà des produits, influençant également l’attention sur certaines causes politiques. Pour cela, il suffit de générer un trafic important vers certains articles ou de promouvoir des pétitions en première page d’un site internet,

Dans ce cas, tout au plus, un peu plus a été découvert sur l’emblématique reine égyptienne, mais, comme l’explique Yesseri, « le pouvoir important que les entreprises de haute technologie et de médias ont pour façonner et influencer l’attention du public ne doit pas être négligé », et le Le cas anodin de Cléopâtre en est un exemple.

Wikipédia a changé de design

Wikipedia mettra à jour l’interface de bureau. Aujourd’hui, il sera possible d’utiliser la nouvelle interface déjà active sur 94% des 318 versions linguistiques actives de Wikipédia. Les nouvelles fonctionnalités incluent des en-têtes collants mis à jour, des outils de changement de langue plus visibles et une table des matières pour donner un contexte à l’article et la possibilité de naviguer dans l’expérience de lecture.

La nouvelle interface desktop a donc été conçue pour répondre aux besoins de la nouvelle génération d’internautes. « L’interface de bureau mise à jour est une concrétisation de notre engagement envers l’équité des connaissances et fait partie du travail en cours pour mieux responsabiliser les utilisateurs et améliorer l’expérience de lecture et de contribution des connaissances à travers l’écosystème Wikimedia », a expliqué Selena Deckelmann, chef de produit et Responsable de la technologie à la Wikimedia Foundation.