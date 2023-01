Les batteries à gravité dans les mines abandonnées pourraient alimenter la planète entière, selon les scientifiques

Pourquoi c’est important : Les batteries gravitaires sont un candidat potentiel pour stocker l’énergie renouvelable excédentaire, mais trouver des endroits pour les installer est un défi. Les chercheurs ont proposé que les mines abandonnées à travers le monde pourraient être une solution rentable qui pourrait également créer des emplois.

Une étude de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) propose que les mines déclassées pourraient être réaffectées pour faire fonctionner des batteries à gravité. La conversion d’anciennes mines pourrait fournir suffisamment d’énergie pour correspondre à la consommation d’électricité quotidienne actuelle de toute la planète.

Les batteries gravitaires tentent de résoudre l’un des problèmes centraux concernant les sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien et le solaire – le stockage de l’énergie excédentaire. L’éolien et le solaire génèrent souvent plus d’énergie qu’un réseau ne peut en utiliser immédiatement, de sorte que les compagnies d’électricité doivent stocker ce qui reste, généralement dans des batteries.

Des méthodes comme l’expérience IIASA utilisent cette énergie supplémentaire pour soulever des objets lourds. Lorsque l’énergie est à nouveau nécessaire, le poids est lâché, ce qui fait tourner une turbine et convertit l’énergie cinétique de la gravité.

Théoriquement, les batteries à gravité peuvent être n’importe quoi avec beaucoup de poids, comme de l’eau ou des objets solides. L’étude de l’IIASA a abaissé et soulevé le sable dans les puits de mine abandonnés, le déplaçant d’avant en arrière entre les chambres supérieure et inférieure en fonction des besoins énergétiques.

Un autre avantage du processus est que, alors que les batteries ont tendance à s’autodécharger avec le temps, perdant progressivement leur énergie stockée, la méthode de gravité stocke l’énergie dans le sable (ou tout ce qui est soulevé pour exploiter la gravité) qui ne s’autodécharge pas.

L’IIASA propose d’utiliser des mines abandonnées car il y en a probablement déjà des millions à travers la planète qui pourraient être converties à relativement peu de frais à cette fin. La plupart contiennent l’infrastructure de base pour le travail et sont déjà connectés au réseau électrique.

Les chercheurs pensent qu’après un coût d’investissement d’environ 1 à 10 dollars par kilowattheure et un coût de capacité électrique de 2 000 dollars par kilowatt, leur méthode pourrait avoir un potentiel global de 7 à 70 térawattheures. Selon l’Association internationale de l’énergie, la consommation mondiale d’énergie pour 2020 – l’année la plus récente enregistrée – a totalisé 24 901,4 térawattheures, ce qui se divise en environ 68 térawattheures par jour.

De plus, l’exploitation de batteries gravitaires dans des mines abandonnées pourrait restaurer ou préserver certains des emplois perdus lors de la fermeture de ces mines.