Le haut-parleur intelligent HomePod pleine grandeur d’Apple revient avec des composants internes mis à jour

En un mot : Apple a annoncé une version mise à jour de son ensemble de haut-parleurs intelligents HomePod qui sera lancé au début du mois prochain. Le HomePod de deuxième génération comprend un woofer de 4 pouces à grande excursion avec un débattement de 20 mm, ainsi qu’un ensemble de cinq tweeters à pavillon (chacun avec son propre aimant en néodyme) et un microphone interne d’étalonnage des basses fréquences pour la correction automatique des basses.

Il existe également quatre microphones pour l’accès Siri en champ lointain et le prise en charge de l’audio spatial avec Dolby Atmos. Du point de vue du design, le nouveau haut-parleur ressemble beaucoup à l’original avec un tissu en maille acoustiquement transparent et une surface tactile rétroéclairée sur le dessus. Il mesure 5,6 pouces de large, 6,6 pouces de haut et pèse un peu plus de cinq livres.

Le nouveau HomePod utilise également le Wi-Fi 802.11n et le Bluetooth 5.0 sans fil, et est compatible avec l’iPhone SE Gen 2 et versions ultérieures et l’iPhone 8 et versions ultérieures exécutant iOS 16.3 ou versions ultérieures, ainsi que la plupart des iPads modernes. Une liste complète des appareils compatibles est disponible sur la page du produit HomePod.

Il est également compatible avec les accessoires Thread compatibles HomeKit ou Matter et peut être configuré par paire (en utilisant deux unités) pour séparer les canaux gauche et droit pour une scène sonore plus large. La technologie de détection de version reconnaît les réflexions sonores des surfaces proches et adapte le son en temps réel pour la meilleure expérience d’écoute.

Apple a présenté son premier haut-parleur HomePod en 2017 et l’a lancé en février de l’année suivante. Les testeurs initiales étaient mitigées et tout le monde n’était pas ravi du fait que le haut-parleur pouvait laisser des marques blanches sur certaines surfaces. Apple aurait été déçu par les premières ventes, sans doute en tenant compte de sa décision d’arrêter le haut-parleur en mars 2021 après avoir lancé le HomePod Mini plus petit et plus abordable fin 2020.

« Tirant parti de notre expertise et de nos innovations audio, le nouveau HomePod offre des basses riches et profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés », a déclaré Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple.

Le nouveau HomePod d’Apple peut être commandé en ligne à partir d’aujourd’hui dans votre choix de blanc ou de noir au prix de 299 $, soit 50 $ de moins que l’original. Cherchez-le à atterrir dans les magasins et à arriver chez les clients le 3 février.