Les ordinateurs portables de jeu Nvidia RTX 4090 et 4080 seront disponibles en précommande à partir du 1er février

Tourné vers l’avenir: les précommandes pour les ordinateurs portables Nvidia RTX 4090 et RTX 4080 ont été confirmées pour ouvrir le 1er février, soit 8 jours avant le lancement officiel des deux GPU. Cela donnera aux gens une semaine supplémentaire pour acheter et sécuriser un ordinateur portable de jeu haut de gamme de la série RTX 4000 avant que la disponibilité du premier jour ne se tarisse inévitablement.

Nvidia lance ses nouveaux GPU mobiles de la série RTX 4000 le mois prochain, mais le lancement du 8 février ne comprend que les meilleurs ordinateurs portables RTX 4090 et RTX 4080. Le reste de la gamme, y compris les RTX 4070, 4060 et 4050, arrivera quelques semaines plus tard le 22 février.

Le GPU mobile RTX 4090 de Nvidia est le SKU phare de cette génération, destiné à remplacer le RTX 3080 Ti, il sera livré avec 9728 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6 fonctionnant sur un bus 256 bits. Les vitesses de fréquence varieront entre 1455 MHz et 2040 MHz et la consommation d’énergie de 80 W à 150 W selon les choix du fabricant d’ordinateurs portables, la conception du refroidissement et l’encombrement.

Le RTX 4080 est le deuxième du 4090, avec 7424 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6 sur un bus 192 bits. Les vitesses de fréquence varieront entre 1350 MHz et 2280 MHz, et la consommation électrique sera de 60 W à 150 W.

Nvidia affirme avec audace que ces deux GPU mobiles haut de gamme seront capables de jouer à 60 FPS non seulement sur un moniteur 4K, mais sur trois configurés dans une configuration de jeu surround. Nous devons supposer que cette capacité supposée inclut la génération de trames DLSS 3 pour que leurs nombres paraissent meilleurs qu’ils ne le feraient normalement.

La GeForce RTX 4070 se situe au milieu de la pile de produits Nvidia de cette génération, offrant 4608 cœurs CUDA, 8 Go de GDDR6, un bus 128 bits, des fréquences boost de 1230 MHz à 2175 MHz et une plage de consommation électrique de 35 W à 115 W.

Le RTX 4060 comprendra 3072 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire, une interface 128 bits et une puissance nominale de 35 W à 115 W. Les fréquences boost atterriront entre 1470 MHz et 2370 MHz.

La pile d’entrée de gamme est complétée par le RTX 4050, avec 2560 cœurs CUDA, 6 Go de GDDR6 sur un bus 96 bits et une consommation électrique de 35 W à 115 W (comme les 4060 et 4070). Les fréquences Boost de ce modèle sont conçues pour 1605 MHz – 2370 MHz. Ces cibles de fréquence de suralimentation différenciées représentent les fréquences de suralimentation minimales et maximales que vous pouvez attendre de tout ordinateur portable équipé de ces GPU et seront directement corrélées à la cible de puissance du GPU, qui sera réglée par le fabricant de l’ordinateur portable.

Nvidia indique que les RTX 4070, 4060 et 4050 ne consommeront qu’un tiers de la consommation d’énergie d’un RTX 3080 et pourront exécuter des jeux avec des paramètres Ultra 1440p à 80FPS. La déclaration de Nvidia est cependant assez suspecte, alors prenez ces informations avec un grain de sel jusqu’à ce que nous puissions les soumettre à un véritable test.