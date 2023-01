Le nouveau Media Player arrive sur Windows 10

Microsoft a introduit l’année dernière un nouveau lecteur multimédia pour les appareils Windows 11, remplaçant l’ancienne application Groove Music. Mais à partir d’aujourd’hui, Microsoft déploie également l’application Media Player pour les utilisateurs de Windows 10. La nouvelle application Media Player remplacera l’application Groove Music sur votre PC Windows 10.

Au revoir Groove Music, bonjour Media Player

Microsoft teste la nouvelle application Media Player avec Windows 10 Release Preview Insiders depuis des semaines. Il n’est donc pas surprenant de voir l’application faire enfin ses débuts pour les versions stables de Windows 10. L’application est disponible via une mise à jour. Si vous utilisez Windows 10, vous verrez maintenant une mise à jour de l’application Groove Music dans le Microsoft Store, et son installation apportera l’application Media Player moderne sur votre PC.

Cependant, vous n’avez pas à vous soucier de perdre vos listes de lecture de musique Groove après la transition vers Windows 11 Media Player. Toutes les listes de lecture que vous avez dans l’application Groove Music seront automatiquement disponibles dans la nouvelle application Media Player. Il convient de noter que sur Windows 10, vous verrez toujours l’application Films et TV après l’installation de la nouvelle application, ce qui est étrange étant donné que les deux applications peuvent lire des vidéos.

La nouvelle application Media Player complète le nouveau look de Windows 11. Mais plus que cela, elle possède une tonne de fonctionnalités. Entre ellas, la posibilidad de explorar y reproducir música rápidamente, así como de crear y gestionar listas de reproducción, una vista de reproducción dedicada con carátulas de álbumes e imágenes completas de artistas, soporte completo para explorar, gestionar y ver tu colección de vídeo local , beaucoup plus. Vous pouvez également extraire des CD avec l’application.

Toutes ces fonctionnalités sont également disponibles dans la nouvelle application Media Player qui est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Windows 10. Cependant, l’application peut ne pas être disponible aujourd’hui pour tous les utilisateurs de Windows 10, et si vous ne la voyez pas déjà, vous devez attendre quelques jours de plus.