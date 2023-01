Windows 11 (Build 22621.1192), désormais disponible dans Release Preview

L’équipe Windows Insider est de retour avec une nouvelle mise à jour sur le canal Release Preview. Avec cette mise à jour, nous nous préparons pour la mise à jour de février du canal stable dans Windows 11. Nous allons voir toutes les nouvelles sur lesquelles l’équipe Windows Insider a travaillé.

Publication de Windows 11 Build 22621.1192 sur le canal de prévisualisation des versions https://t.co/CTYY1rwvWq ^BLB —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 17 janvier 2023

Ce mois-ci, ils modifient l’aperçu de la version afin de réduire le nombre de redémarrages rencontrés par les utilisateurs lors de la mise à niveau. À partir de ce mois-ci, lorsque les utilisateurs effectueront une mise à niveau vers Windows 11, version 22H2, ils recevront la mise à jour facultative de la qualité de janvier (KB5022360) et la mise à jour .NET avec la mise à jour des fonctionnalités. Cela indique que lorsque nous effectuerons une mise à niveau vers Windows 11, version 22H2, nous obtiendrons la mise à jour des fonctionnalités avec les derniers et meilleurs correctifs de sécurité pour Windows et .NET, le tout en un seul redémarrage !

Quoi de neuf dans la build 22621.1192 ?