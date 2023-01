Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, déclare que les semi-conducteurs deviendront plus importants que le pétrole dans la géopolitique

Qu’est-ce qui vient de se passer? On dit souvent qu’il y a trois influences importantes sur la politique mondiale (et les guerres) : le pétrole, la terre et la religion. Selon le patron d’Intel, Pat Gelsinger, les semi-conducteurs rejoindront cette liste et deviendront plus importants que l’emplacement des réserves de pétrole au cours des cinq prochaines décennies.

S’adressant à Julia Chatterley de CNN lors du Forum économique mondial de Davos, Gelsinger a noté que l’emplacement des réserves de pétrole a défini la géopolitique au cours des 50 dernières années. Mais il y aura un facteur plus important au cours du prochain demi-siècle : « Où se trouvent les chaînes d’approvisionnement technologiques et où les semi-conducteurs sont construits », a expliqué le PDG.

En plus de ses sites de fabrication en Oregon, au Nouveau-Mexique et en Arizona (qu’il agrandit), Intel construit de nouvelles installations dans l’Ohio tout en étendant ses opérations internationales en Israël, en Irlande, en Malaisie, en Allemagne et en Italie. La société a annoncé qu’elle investirait 20 milliards de dollars dans deux usines américaines et jusqu’à 90 milliards de dollars dans de nouvelles usines européennes. Gelsinger affirme que cet investissement ne profite pas seulement à Intel, mais qu’il est également essentiel pour « la mondialisation de la ressource la plus critique pour l’avenir du monde ».

« Nous avons besoin de cette chaîne d’approvisionnement géographiquement équilibrée et résiliente », a-t-il déclaré.

La pénurie de semi-conducteurs provoquée par la pandémie a touché pratiquement tous les produits contenant une puce, y compris les véhicules. Cela a conduit les États-Unis à adopter la loi Chips and Science Act de 280 milliards de dollars, dont 52 milliards de dollars iront aux subventions aux fabricants de puces. « Si nous avons appris une chose de la crise de Covid et de ce voyage pluriannuel que nous avons parcouru, c’est que nous avons besoin de résilience dans nos chaînes d’approvisionnement », a déclaré Gelsinger.

Le PDG d’Intel a déclaré que son entreprise et d’autres attendaient maintenant que les fonds de la loi CHIPS soient distribués, ce qu’il s’attend à ce que cela se produise cette année. « J’investis, veuillez vous présenter avec l’argent. Parce que nous supposons qu’ils nous aideront à faire ces investissements massifs. »

Taïwan est un autre facteur à l’origine de la volonté de diversifier la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Les exportations de puces IC du pays, qui fournit environ 50 % du marché mondial, ont augmenté de 18,4 % l’an dernier. Gelsinger a précédemment mis en garde contre les dangers qui découlent de la dépendance à l’égard de la nation insulaire à la lumière des mesures agressives de la Chine. « Taiwan n’est pas un endroit stable », a-t-il déclaré en 2021. « Pékin a envoyé 27 avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan. […] Cela vous met-il plus à l’aise ou moins ? »

À ces inquiétudes s’ajoutent les paroles de Chen Wenling, économiste en chef du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, qui a déclaré l’année dernière que la Chine devait saisir TSMC si les États-Unis imposaient des « sanctions destructrices » à la Chine – c’était avant que les États-Unis n’imposent des sanctions encore plus strictes liées aux puces contre le pays. Le président de TSMC a depuis déclaré que personne ne pouvait contrôler l’entreprise par la force, tandis que Taïwan a insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire de détruire les installations de TSMC en cas d’invasion chinoise.