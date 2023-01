Gigabyte révèle que le chipset AMD A620 d’entrée de gamme pour les cartes mères AM5 arrive

Très attendu : Gigabyte a dévoilé cinq nouveaux modèles de cartes mères Gigabyte avec un nouveau mystérieux chipset A620. Sur la base du nom, il est prudent de supposer qu’il s’agit d’un prochain chipset AMD d’entrée de gamme pour les cartes mères à socket AM5 qui devrait remplacer l’A520. Ce sera également le premier chipset de la série A à être compatible avec la mémoire DDR5 et les processeurs Ryzen 7000.

La mention AMD A620 provient d’une liste ECC que Gigabyte a déposée la semaine dernière. Nous ne savons rien de concret sur ce chipset à venir puisque AMD s’est jusqu’à présent concentré sur les plates-formes B650 et X670 pour ses derniers processeurs.

Sur la base des caractéristiques précédentes de la série A, nous savons qu’AMD aime désactiver complètement le prise en charge de l’overclocking et couper une bonne partie de la connectivité PCIe, SATA et USB par rapport à ses chipsets de la série B de milieu de gamme. Cela était particulièrement vrai pour A520, où le prise en charge PCIe Gen 4 a été éliminée au profit du prise en charge Gen 3, et le prise en charge USB a été réduite de moitié par rapport à B550.

Avec l’A620, nous pouvons supposer qu’AMD suivra ce modèle en réduisant considérablement la connectivité PCIe de l’A620 par rapport au B650 et en supprimant également le prise en charge de l’overclocking. Mais, si ce chipset est confirmé, nous pouvons nous attendre à ce que l’A620 soit la nouvelle option de chipset économique d’AMD pour la plate-forme AM5.

Au moment de la rédaction, AMD propose deux chipsets de la série B qui composent toutes les cartes mères orientées valeur sur AM5 appelées B650 et B650E. Le B650E est la déclinaison haut de gamme offrant une connectivité PCIe 5.0 sur l’emplacement graphique principal et l’emplacement M.2 principal. Alors que le B650 bénéficie du support Gen 5 uniquement sur le slot M.2 principal pour économiser de l’argent.

Nous pouvons supposer que l’A620 supprimera probablement complètement le prise en charge de PCIe Gen 5, limitant à la fois l’emplacement principal x16 et l’emplacement principal M.2 aux vitesses PCIe Gen 4. Cela pourrait être bénéfique pour A620, car le prise en charge PCIe Gen 5 est coûteuse à mettre en œuvre, et sa suppression devrait réduire sensiblement les coûts nécessaires à la construction de cartes mères A620.

Gigabyte a répertorié cinq cartes mères A620 dans le dossier ECC, les A620M D3H, A620M DS3H, A620M S2H, A620M H, A620M K. Sur la base de la nomenclature « M », nous pouvons nous attendre à ce que toutes ces cartes mères utilisent Micro-ATX, qui est un design (form factor) populaire pour les cartes mères économiques. Il convient de noter cependant que les dépôts ECC ne garantissent pas que les produits répertoriés seront effectivement publiés.

Sur une note positive, nous pouvons revenir à l’annonce AM5 d’AMD lorsqu’ils ont annoncé que le prix de la carte mère commencerait à 125 $. Cela ne s’est jamais produit, les cartes mères B650 les moins chères étant plus élevées – généralement entre 160 et 190 dollars – mais peut-être que cela était prévu depuis le début et nous devrons attendre et voir quel type de cartes mères abordables arrivera sur le marché. basé sur ce nouveau chipset.