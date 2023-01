DoNotPay, c’est l’IA qui peut vous défendre devant les tribunaux

Il semble que l’intelligence artificielle n’ait pas de limites. Il existe de nombreux développeurs qui essaient de trouver de nouvelles facettes qu’ils peuvent enseigner aux logiciels, et certains d’entre eux semblent fous et même bizarres. Et c’est que l’un des derniers que nous avons trouvé a été DoNotPay, une IA qui agit comme avocat dans un procès.

Pour éviter une amende à l’avocat de la défense

Personne n’aime recevoir une convocation au tribunal pour quelque raison que ce soit. Encore moins s’il est coupable, sauf preuve du contraire. C’est un processus qui peut prendre beaucoup de temps et dans lequel le coupable peut finir par débourser une somme d’argent importante. Et si vous pouviez faire économiser de l’argent aux avocats ? C’est ce que vous pourriez faire avec DoNotPay.

Le nom ne fait référence qu’aux débuts de cette IA, qui a servi de support pour éviter les amendes de stationnement, poursuivre les vols ou encore couvrir les fameuses commissions que la banque peut déposer pour l’utilisation de ses services. L’IA était dédiée à la fabrication de cartes de défense et cela fonctionnait mieux plus vous lui donniez de données. Mais cela fait environ quatre ans maintenant, et maintenant le logiciel de Joshua Browder pourrait être prêt pour tout litige qui se présenterait.

Le premier cas : résoudre un beau live

Jusqu’à présent, DoNotPay a agi de manière différée, mais maintenant le cas est différent. Il s’avère que pour la première fois l’IA va s’affronter dans un cas réel, en direct et devant un juge. Cependant, cela pose une série de problèmes aux organes du système judiciaire eux-mêmes pour une raison très simple. Il s’avère que dans un véritable essai, l’utilisation de la technologie n’est pas autorisée et nous ne parlons pas seulement du logiciel, mais aussi de ce qu’il utilise, comme des écouteurs.

Il n’y a toujours pas de détails sur la date de lancement de cette nouvelle activité avec intelligence artificielle, mais si elle est réalisée, elle peut mettre une chaise. Et c’est que ce programme a prouvé son efficacité, donc un cas réel ne devrait pas être vraiment un problème.

Mais le créateur va encore plus loin si possible et fait payer un avocat dans une affaire plus difficile qu’une contravention afin de voir comment cela fonctionne. La somme n’a pas de sens, puisqu’ils offrent un million de dollars à l’avocat qui propose, chose qui n’est pas beaucoup compte tenu des 27,7 millions de dollars qu’il a récoltés pour son amélioration.